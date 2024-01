Lil Nas X è tornato con J Christ: il video con le celebrità in paradiso farà discutere

Dopo aver vestito i panni di Satana nel video di Montero (Call Me By Your Name), Lil Nas X è tornato in versione Gesù con il singolo J Christ. Nel video musicale del nuovo pezzo diverse celebrità si avviano verso la porta del paradiso e gli stessi sosia di questi vip sono apparsi anche sul red carpet dell’evento che ha avuto luogo ieri sera a Los Angeles per celebrare l’uscita di J Christ. Non si può dire che Lil Nas X non sappia come organizzare un comeback.

Celebs attending the #JChristPremiere describe Lil Nas X in one word. pic.twitter.com/sRyCjdfeWW — Pop Crave (@PopCrave) January 12, 2024

Ma a parte la confezione, qui c’è anche la sostanza. Il pezzo funziona e prende ai primi ascolti, così come il video musicale è curato nei minimi dettagli, un vero gioiellino. Lil Nas X ha mantenuto l’altissimo livello dei suoi precedenti lavori. E adesso prepariamoci per le reazioni dei vari Mario A, Simone P, Massimo G, Silvana DM alla vista della sfilata di Lil in versione santo fashionista, o alla sua crocifissione glamour con le lacrime gioiello…



Lil Nas X: J Christ (la traduzione)

hi, guarda guarda guarda, ma guarda

Andremo fino in fondo, amico

Stiamo andando oltre ciò che che è stato

Riportare questa m**da al Westside

(Sta per dargli qualcosa di vi-irale?)

Bella m***a in contanti

Sì, eh

Catena spezzata, erano 30 Banz

Polso abbassato, abbina il mio busto a trenta pollici

Entra nel club facendo schifo come se fosse Doublemint

Cerchiamo un dieci, ci accordiamo solo quando si tratta di accordi

Uh, uh, lasciali scivolare, sì

L’anno scorso è stato un anno tranquillo

Adesso sono su Mariah

Lo porterò più in alto, ok

Lasciali scivolare, sì

L’anno scorso è stato un anno tranquillo

Digli: “Venite fuori”

Tesoro, non stiamo cercando di nasconderci

Sai cosa sto facendo, sono in pausa

Sai che quando torno, è tutto da prendere

Lo sai che sono pronto a tutto

Sai, quando suono, è tutto per sempre, uh, uh

Ha in mente qualcosa che solo io so?

Sta per colpirli con la nota alta?

Da che parte stiamo andando? Hmm, in questo modo

Li ho portati alla televisione e gli ho detto che erano da capogiro

Vieni, tesoro, dobbiamo fare il check-out alle 6 del mattino

È davvero fantastico, ma il tuo Uber è in azione

Indietro, indietro, fuori dalla tomba

Sono tornato come J Christ

Farò in modo di pubblicizzare i gay

Lo prenderò in alto, evviva

Esci dalla tomba

Sono tornato come J Christ

Prenderò il tuo, uh, uh

Lo prenderò in alto, evviva

Sai cosa sto facendo, sono in pausa

Sai che quando torno, è tutto da prendere

Lo sai che sono pronto a tutto

Sai, quando suono, è tutto per sempre, uh, uh

Ha in mente qualcosa che solo io so?

Sta per colpirli con la nota alta?

Ha in mente qualcosa che solo io so?

Sta per colpirli con la nota alta?

Oh oh oh

Sono nel fiore degli anni

Sono tornato come J Christ

Andiamo, andiamo

Portiamoli in alto

Sta per colpirli con la nota alta?

Che cosa? Sì

traduzione: Sounds Blog