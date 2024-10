Lil Nas X asfalta Azealia Banks, lei perde il controllo e vomita insulti omofobi

Negli ultimi anni, Azealia Banks ha attirato l’attenzione non tanto per la sua musica, quanto per le sue polemiche contro altri artisti. Recentemente, ha preso di mira Lil Nas X, definendolo un “floppettaro” caduto in basso. In risposta, il cantante di “Montero” ha ribattuto in maniera incisiva, sottolineando che, anche se non dovesse mai più avere un successo, la Banks non potrà mai eguagliare il suo livello di fama. Nonostante la controversia, Lil Nas X ha espresso apprezzamento per la musica di Azealia, ma la sua reazione non è stata sufficiente a placare la rapper.

Pochi giorni dopo, Azealia ha risposto in modo aggressivo sui social, sostenendo che Lil Nas X non ha realmente successo e lo accusava di averla supplicata per apparire in una sua canzone, cosa che lei avrebbe rifiutato. Ha proseguito con insulti pesanti, sottolineando come il collega debba pagare “bastardi twink bianchi” per la sua fama, e ha usato un linguaggio volgare per denigrarlo.

Azealia ha attaccato Lil Nas X esprimendo che il suo status è stato diminuito dalla comunità gay bianca, accusandolo di essere un “pagliaccio” e di aver perso la sua direzione artistica. Non contenta, ha minacciato di pubblicare foto compromettenti di lui, suggerendo che la sua immagine venga messa in discussione.

Il tonfo nello scontro tra i due artisti mette in evidenza le tensioni e le rivalità all’interno dell’industria musicale. Azealia, da tempo, è nota per il suo comportamento provocatorio e le sue uscite contro i colleghi, ma in questo caso, il suo attacco ha sollevato polemiche ancor più accese. La rappatrice ha dimostrato di non avere intenzione di lasciar perdere e ha continuato a sfogare la sua frustrazione attraverso un linguaggio che ha scatenato reazioni nel pubblico e nei fan.

In definitiva, il dibattito tra Azealia Banks e Lil Nas X sembra riflettere le complessità e le tensioni del mondo della musica, dove il talento e le rivalità si intrecciano in modo spesso drammatico e controverso.