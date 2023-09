Like a Dragon: Infinite Wealth, la data di uscita su PC e console

La data di lancio di Like a Dragon: Infinite Wealth è stata annunciata: 26 gennaio 2024 per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC. I pre-order sono ora disponibili per le edizioni fisiche e digitali di Like a Dragon: Infinite Wealth, tra cui Standard, Deluxe e Ultimate. I pre-order includono l’Hero’s Booster Pack, che aiuterà i giocatori a salire di livello più velocemente, e uno Special Job Set che include i lavori Linebacker e Tennis Ace. Like a Dragon: Infinite Wealth, come il suo predecessore, offre un’esperienza di gioco di ruolo unica nel suo genere, con combattimenti più profondi, miglioramenti di qualità e un gameplay che privilegia la velocità e la strategia. Il party giocabile ha ora piena libertà di movimento durante i combattimenti, consentendo di posizionare strategicamente se stessi e i propri alleati per abbattere i nemici in modo più efficace. L’attore Danny Trejo presterà la sua voce a Dwight, leader dei Barracudas, che supervisiona il più grande mercato di merci contraffatte del mondo, aiutato dal suo acuto senso degli affari e da un machete ancora più affilato. L’attore, regista, produttore e attivista Daniel Dae Kim donerà la sua voce a Masataka Ebina, spietato capitano di un sindacato yakuza. Il 9 novembre, sulle medesime piattaforme, sarà invece disponibile Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, che fa da raccordo tra gli eventi narrati in Yakuza 6 e Infinite Wealth.