Liguria: una meta affascinante per i turisti giapponesi

Osaka ospita Expo 2025, un’importante vetrina per promuovere le eccellenze regionali, e la Liguria è protagonista di una serie di eventi dedicati. Il focus è sulla valorizzazione del turismo ligure, con l’obiettivo di attrarre visitatori giapponesi, sempre più interessati a scoprire questa regione.

Recentemente, la Liguria ha presentato le sue ricchezze artistiche e naturali agli operatori del settore nipponico, grazie alla collaborazione con Enit Tokyo e l’agenzia In Liguria. Durante l’incontro, l’ammiraglio Massimiliano Nannini ha messo in risalto le bellezze della regione e ha invitato gli ospiti a conoscere l’arte della liuteria, presentando un maestro liutaio che ha dimostrato la creazione di un violino.

Il turismo giapponese verso la Liguria ha mostrato un notevole incremento, con arrivi cresciuti del 29% nel 2024 e un aumento delle presenze del 16,78% rispetto all’anno precedente. L’assessore al Turismo, Luca Lombardi, ha sottolineato come Expo rappresenti un’opportunità per farsi conoscere meglio in un mercato in espansione, evidenziando le caratteristiche che rendono la Liguria un’ottima destinazione, quali arte, tradizioni, borghi storici e cucina tipica.

Satoko Ochiai di Enit Tokyo ha confermato l’interesse dei viaggiatori giapponesi, che scelgono l’Italia principalmente per motivi di vacanza. Le famiglie e le coppie apprezzano particolarmente i borghi liguri e le loro attrattive culturali e gastronomiche. L’anno scorso, la spesa dei turisti giapponesi in Liguria ha raggiunto i 4,5 milioni di euro, una cifra significativa che evidenzia l’appeal della regione sul mercato asiatico.

L’incontro ha incluso anche una dimostrazione pratico-artistica, permettendo ai partecipanti di avvicinarsi alle tradizioni artigianali liguri e di scoprire le eccellenze gastronomiche locali.