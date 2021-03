Non si placano le proteste del mondo della scuola. Questa volta in prima linea ci sono i presidi delle scuole superiori che il prossimo anno dovranno fare i conti con le classi da 27 allievi. A guidare la mobilitazione è il dirigente del liceo King di Sturla. «Mi hanno tagliato quattro classi, ci ritroveremo con gli studenti ammassati uno sopra l’altro: una follia – spiega il preside Gianfranco Spaccini che aveva richiesto, come anticipato a Repubblica, classi con un massimo di 22 allievi –. Proprio per garantire la sicurezza ed evitare le classi pollaio di cui tanto si parla, ma poi non si fa nulla. Invece, mi saranno concesse solo otto prime al posto delle dieci richieste e dovrò ridurre anche una sezione in seconda e un’altra in terza. Sono stato punito per aver sollevato la questione». Il dirigente è già pronto a scrivere all’Ufficio Scolastico Regionale. «Con questi numeri non sarò in grado di garantire le classi in presenza e in sicurezza – spiega –. In succursale le aule possono arrivare fino a 22 studenti a sezione, non per un capriccio ma considerando i vincoli e i banchi monoposto».

Rabbia e delusione condivisa da molti presidi che, proprio per l’emergenza sanitaria, si aspettavano un aggiornamento o una deroga della circolare a del ministero del 2009 che prevede classi da 27 fino a non oltre i 32 allievi.

«Siamo arrabbiati, a queste condizioni non potrò garantire a tutti le lezioni in presenza – rilancia Maria Aurelia Viotti, preside del liceo classico D’Oria –. Avevamo richiesto l’organico per 9 sezioni in prima, ci ritroveremo invece con otto classi strapiene di ragazzi, non abbiamo ambienti così grandi per tutti. Garantiremo la presenza alle prime, lasciando a loro le aule più grandi mentre gli altri studenti, se non avremmo alternative, continueranno con la didattica in presenza alternata a quella distanza. E’ assurdo che da più di un anno abbiamo preso tutte le misure possibili per far tornare gli studenti a scuola e in sicurezza, poi ci ritroviamo con le classi da 27 allievi».

Sulla questione interviene anche il direttore scolastico regionale Ettore Acerra che cerca di stemperare le polemiche. «La legge di riferimento è quella del 2009 – conferma –. Al momento abbiamo fatto l’acquisizione dei dati arrivati dalle scuole, stiamo aspettando il decreto interministeriale, che nel 2020 è arrivato ad aprile, per determinare gli organici. E lo scorso anno arrivarono anche fondi aggiuntivi proprio per implementare gli organici».

I dirigenti, a iscrizioni chiuse, hanno inviato al Sidi (la piattaforma del ministero) i dati per predisporre gli organici, e in queste ore sono arrivate le prime indicazioni di quante potranno essere le classi per il prossimo anno. «Poter avere classi meno numerose era un auspicio. Non potremmo che attenerci alle indicazioni della legge che mettono il benessere di docenti e studenti in secondo piano – racconta Alessandro Cavanna , preside del liceo Pertini che aveva richiesto 13 prime, tre in più rispetto allo scorso anno –. Ne hanno concesse dodici, manca una sezione del linguistico, vedremo cosa succederà quando la palla passerà all’Ufficio Scolastico Regionale che dovrà predisporre l’organico di fatto».

All’istituto nautico San Giorgio si pensa già al piano B. «In questi mesi abbiamo predisposto tutta la scuola per poter fare la didattica integrata in tutte le aule della scuola, mal che vada continueremo con quella – spiega il preside Paolo Fasce – Certo c’è un po’ di scoramento dopo aver visto i numeri delle classi dell’anno prossimo». Gli unici, al momento, che faranno i conti con numeri ridimensionati sono gli studenti dell’istituto alberghiero Marco Polo. «I corsi triennali prevedono già un massimo di 20 allievi – conclude il preside Roberto Solinas –. Nelle altre classi non si andrà comunque oltre i 22-23 studenti ma soltanto perché tra i 1400 ragazzi , più del 10% hanno problemi o disabilità. E il prossimo anno qui avremo anche due classi in meno , le prime passeranno da 12 a 10».