Per andare in spiaggia bisognerà attendere ancora qualche giorno, la riapertura degli stabilimenti balneari è stata fissata per il 15 maggio ma, in ogni caso, la ripartenza sarà dettata dalle stesse linee guida del 2020, che prevedevano 10 metri quadrati per ombrellone, le sdraio distanziate di 1,5 metri, oltre ovviamente a misurazione della temperatura all’ingresso e sanificazione degli spazi comuni. A cambiare, invece, saranno sicuramente passeggiate a mare, strade di collegamento al litorale o alle spiagge, che già dal 26 aprile, potranno accogliere un numero maggiore di tavolini e dehors di bar e ristoranti che hanno già una concessione per occupare spazi demaniali marittimi.

A spiegarlo l’assessore all’urbanistica della Regione Liguria, Marco Scajola, che in veste di coordinatore del tavolo interregionale del Demanio marittimo nei prossimi giorni presenterà le proposte delle regioni al ministro del Turismo, Massimo Garavaglia. «Si torna al mare con la voglia di riappropriarci della nostra vita — ha spiegato Scajola — ma con la consapevolezza che la sicurezza deve essere prioritaria. Nel 2020 abbiamo applicato linee guida che hanno funzionato, perché le spiagge non sono state oggetto di polemica e la stagione dello scorso anno è filata via liscia, e da qui vogliamo ripartire». Un segnale accolto favorevolmente dagli operatori del settore balneare.

«Si sono evitate disposizioni ulteriormente restrittive — sottolinea Gianmarco Oneglio, presidente di Fiba Confesercenti Liguria — che se applicate avrebbero reso praticamente impossibile la riapertura delle spiagge. In questo modo, invece, viene salvaguardato il risultato raggiunto lo scorso anno, che ha consentito agli stabilimenti di aprire e ai bagnanti di godersi il mare in sicurezza. Queste misure, quindi, consentono alle migliaia di gestori della Liguria di pianificare con maggiore serenità il lavoro dei prossimi mesi». Ma da parte dell’assessore arriva anche un’apertura importante verso i pubblici esercizi che, già dai prossimi giorni, potranno usufruire di nuovi spazi demaniali. «Il nostro obiettivo — ha detto Scajola — è quello di dare la possibilità ai comuni di far ampliare gli spazi esterni delle attività che incidono sulle aree del demanio marittimo, senza dover pagare un canone aggiuntivo, in vista delle riaperture previste dal governo a partire dal 26 aprile».

Non mancano, però, preoccupazioni su alcuni punti “caldi” legati al settore. «Sulla Bolkestein noi siamo dalla parte delle imprese — ha detto — delle concessioni demaniali che non possono essere spazzate via dall’oggi al domani perché esiste una tradizione ligure degli stabilimenti balneari che deve essere tutelata e rispettata. C’è una legge, il governo deve fare chiarezza e muoversi come hanno fatto altri paesi. Credo sia arrivato il momento di confrontarsi con l’Europa e superare questa annosa questione». Ma a preoccupare è sopratutto la posizione del governo sull’aumento dei canoni demaniali. «Il Governo Conte aveva aumentato i canoni minimi demaniali a 2500 euro e l’attuale governo sembra intenzionato a confermare. Questo mi sembra allucinante, abbiamo chiesto al ministro Garavaglia di sospendere questo aggravio per l’emergenza covid e speriamo che il governo non dia questa coltellata a tante realtà che rischiano di essere messe in ginocchio. Pensiamo a tutto il mondo dell’associazionismo, del volontariato e dello sport dilettantistico. Stiamo lavorando per cercare di riportare questi canoni ai livelli degli anni passati».

Intanto l’assessore comunale all’Ambiente, Matteo Campora, ha spiegato che «si confermano due bagni chimici alla spiaggia di villa azzurra a Vesima e Bagni Marina, quattro sulla passeggiata di Voltri e nelle spiagge libere ci saranno sia le docce sia i servizi igienici. Sono previste le postazioni di salvamento sulle spiagge libere: Voltri, Multedo, Pegli, Boccadasse, Quinto, Vernazzola e Bagnaia. Le spiagge di Voltri, cosiddetta “dei bambini” e di Vernazzola saranno attrezzate per i disabili.