Saluti romani per votare le delibere del Consiglio comunale, e non in una giornata come le altre. É successo la sera del Giorno della Memoria a Cogoleto, in provincia di Genova, durante la seduta dedicata all’approvazione del Bilancio. Protagonisti i tre consiglieri comunali del gruppo del centrodestra cittadino: l’ex candidato sindaco Mauro Siri, la consigliera Valeria Amadei, il leghista Francesco Biamonti, candidato del Carroccio anche alle ultime Regionali nelle liste a sostegno del governatore ligure Giovanni Toti. I membri della principale forza di opposizione in Comune, di fatto, che avrebbero deciso di votare (più volte) con il braccio teso al posto della semplice alzata di mano, – è la definizione data agli altri consiglieri comunali – per “goliardia”. Un gesto che ha causato l’interruzione del Consiglio, condannato dall’intera assemblea e notato e denunciato anche dai cittadini collegati alla diretta Facebook della discussione. Seduta serale che si era aperta, come da ricorrenza, con la commemorazione delle vittime dell’Olocausto.

Episodio simile ad altri che in passato avevano portato a conseguenze ben più pesanti della censura del sindaco, che al termine della seduta ha ufficialmente richiesto le scuse dei tre consiglieri (nel 2019 la Cassazione aveva confermato la condanna a un mese e dieci giorni di reclusione con pena sospesa per il missino Gabriele Leccisi, colpevole di aver fatto il saluto romano in Consiglio comunale a Milano), dopo le proteste degli altri consiglieri presenti il centrodestra di Cogoleto ha prima negato (“siete ossessionati”, “fasciofobici”, “ho sempre votato così”, si è sentito dire tra i tentativi di respingere le accuse). Poi rilanciato (“state censurando la nostra libertà di espressione”, avrebbe protestato il capogruppo). Poi ancora tentato di minimizzare, definendolo “una semplice bravata”.

“Non avrei mai immaginato di dover assistere in prima persona ad un fatto così grave, veder votare una delibera facendo il saluto fascista su indicazione del proprio capogruppo accompagnandolo con risate e sorrisi – è l’accusa del consigliere di maggioranza Matteo Calcagno, coordinatore di Iv a Savona, il primo ad accorgersi delle braccia tese del centrodestra e a chiedere l’interruzione della seduta – Una goliardata, han detto una volta terminato il Consiglio. Ma come si può? Ma come è possibile scherzare su e con tali simbologie simbolo di un male profondo che ha toccato la vita di milioni di innocenti? Vergogna! A loro è a chi, anche in queste ore sta giustificando il loro gesto e non sa ribadire la centralità dei valori costituzionali dell’antifascismo”.