La Liguria rimane in fascia arancione fino alla fine della prossima settimana, al termine dei canonici quindici giorni scattati, tra polemiche e proteste dei ristoratori, il giorno di San Valentino. Il presidente della Regione, Giovanni Toti, è ottimista e spera che venerdì prossimo la regione possa tornare in fascia gialla, proprio in tempo per l’inizio del festival di Sanremo, dal 2 al 6 marzo: l’indice Rt è pari a 1 a livello regionale.

La situazione dei contagi nella Asl1 imperiese, soprattutto nei Comuni al confine, è ancora impegnativa, come ha confermato nelle ultime ore lo stesso presidente Toti: “I dati dell’Asl 1 imperiese manifestano ancora un’incidenza ben maggiore rispetto al resto della regione, soprattutto per quanto riguarda il distretto di Ventimiglia, quello più vicino al confine con la Francia” e per questo nelle ultime ore si è confrontato con il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio: “Ho chiesto se nella revisione del quadro normativo nazionale, che dovrà essere messa a punto nel giro di un paio di settimane, si stia pensando di inserire un controllo mirato sulle frontiere più esposte, come quella di Ventimiglia con la Francia”, mentre con la ministra per gli Affari regionali, Mariastella Gelmini, ha discusso l’opzione di far scattare il cambio di fascia, d’ora in poi, nelle regioni, dalla domenica sera “per scongiurare altri danni alle categorie economiche”.

Da mercoledì, sono aumentati i controlli al confine con la Francia, e sono state fermate dalle forze dell’ordine una decina di auto che erano dirette in Italia senza validi e gravi motivi, ma solo per le abituali spese che spostano attraverso il confine, ogni giorno, centinaia di persone. Da una settimana, intanto, la Asl1 ha cominciato la vaccinazione a tappeto, con vaccino AstraZeneca, dei 4000 lavoratori frontalieri.

Anche la Liguria la variante inglese è misurata intorno al 30% dei nuovi contagi e il presidente della Liguria Toti nelle ultime ore ha chiarito: “In Liguria, come altrove, c’è la variante inglese. Però ci sono anche i dati ospedalieri che calano e prove scientifiche che la malattia in versione inglese non faccia più male di quella tradizionale – ha scritto su Facebook, attaccando – il catastrofismo degli stregoni del terrore”, che invocherebbero il lockdown.