Il vento freddo da Nord accompagna la perturbazione che stanotte ha portato in Liguria anche la neve: fiocchi non solo nell’entroterra, ma anche sulla costa: è soprattutto il Savonese a risvegliarsi imbiancato. L’allerta, diramata ieri da Arpal, è in vigore – salvo proroghe – fino alle 12 di oggi. Intanto la neve è caduta su Savona, Vado Ligure, Varigotti, Celle, Finale, Pietra Ligure, Spotorno, ma anche nell’area genovese, a Voltri ad esempio, e Bolzaneto. Le foto che pubblichiamo sono prese dalla pagina Facebook di Limet il Centro Meteo Ligure.

Albisola Superiore, foto Limet da Dario

Ieri l’Amt aveva predisposto il montaggio delle catene sui mezzi collinari. In Autostrada nelle tratte verso l’interno la neve sta cadendo e ieri Aspi aveva predisposto mezzi e organici per garantire la circolazione. SI registrano comunque le prime code e rallentamenti ovunque.

Molassana, da Limet foto Danilo Tobi

Non solo spettacolo inusuale vedere la neve sul mare, ma anche disagi alla mobilità: nevica infatti sulle alcune delle principali autostrade della regione, come la A26, la A7, la A10 e la A6, dove si registrano alcune code. In accordo con la polizia stradale, per agevolare le operazioni dei mezzi antineve, vige il divieto temporaneo con massa complessiva oltre le 7,5 tonnellate in A26 Genova Voltri-Gravellona Toce tra il Bivio per la A10 Genova-Savona e la Diramazione Predosa-Bettole; A7 Milano-Genova tra Serravalle Scrivia e Busalla verso Genova e tra il bivio per la A12 e Serravalle Scrivia verso Milano e regolazione traffico per tutti i veicoli tra la Diramazione Predosa-Bettole e Serravalle verso Genova; A10 Genova-Savona tra Genova Aeroporto e Savona verso Ventimiglia, e tra Savona e Celle Ligure verso Genova. Sempre in A10 secondo quanto riporta il sito autostrade.it, a Pegli e Prà divieto temporaneo di accesso per tutti i veicoli; idem in A7 per Busalla, Isola del Cantone e Ronco Scrivia. Attenzione massima a possibili fenomeni di gelicidio. Su Genova e il resto della regione al momento pioggia e vento forte.

Sono in tutto 20 i mezzi spargisale pronti ad intervenire. I Municipi e i volontari di Protezione civile sono stati allertati per interventi di ‘salatura’ sui percorsi pedonali di competenza e negli spazi davanti agli edifici pubblici di competenza municipale aperti al pubblico e relativi percorsi di accesso.

Sono 18 le squadre di volontari che effettueranno monitoraggio sul territorio. La Polizia Municipale ha rafforzato il servizio di pronto impiego su eventuali situazioni critiche collegate con l’allerta mentre

Amt ha attivato le misure preventive stabilite dalla procedura di Allerta Neve, che prevede il monitoraggio della circolazione dei mezzi e la dotazione di catene se l’evoluzione delle condizioni meteo lo richiedesse. Il servizio potrebbe subire rallentamenti o limitazioni soprattutto sulle zone collinari.

AsTer ha attivato il proprio piano interno di emergenza. Sono state contattate le associazioni del territorio che collaborano con il Comune per il piano di accoglienza delle persone senza fissa dimora.