“Se non posso benedire le coppie formate da persone dello stesso sesso, allora non benedico neppure palme e ramoscelli d’olivo”. Il parroco di Bonassola, paesino in provincia de La Spezia, Giulio Mignani, non benedice le palme come forma di protesta contro il documento della Congregazione per la dottrina della fede che vieta la benedizione delle unioni di coppie omosessuali. Don Giulio, che più volte si è schierato a favore delle famiglie arcobaleno, ha spiegato la sua protesta durante l’omelia della messa della Domenica delle Palme, che apre la Settimana Santa per i cristiani.

Nel 2018 il sacerdote si era espresso favorevolmente sulle unioni tra omosessuali e lesbiche e per le critiche allo sportello anti gender della Regione Liguria, e sul bio testamento aveva detto «Se eutanasia vuole dire ‘buona morte’ penso che sarei confortato dal sapere che è predisposta una legge tale da permettermi di morire senza ulteriori sofferenze».

Appena un anno, era il 24 aprile, fa altra polemica legata alla sua decisione di far suonare nella sua chiesa di Santa Margherita di Antiochia un trombettista tedesco. Il brano scelto era stato però Bella Ciao ed era stato suonato dal campanile della chiesa.

L’esibizione era stata ripresa dai cellulari di alcuni residenti e si erano scatenate le reazioni della Lega e in particolare del consigliere Alessandro Rosson.

Don Giulio aveva rivendicato la sua scelta non legandola a connotazioni politiche ma solo spirituali ed artistiche.