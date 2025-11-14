14.5 C
Liguria di Ponente: 5 borghi da gustare in autunno

La Liguria di Ponente, con i suoi paesaggi che abbracciano il mare e l’entroterra, è un luogo ideale da esplorare a novembre per scoprire gusti e tradizioni culinarie. I borghi medievali che punteggiano questa regione non sono solo affascinanti, ma offrono anche sapori autentici da provare. Ecco cinque borghi da visitare.

Cervo, arroccato su una collina vicino a Imperia, è noto per la sua cucina di mare e tradizionale. Qui si possono gustare piatti come le trofie al pesto e pesce fresco, insieme a dolci come focaccine e torte di nocciole.

Finalborgo, cuore di Finale Ligure, è famoso per i suoi ravioli di borragine e acciughe ripiene. Il borgo presenta un mix di storia e gastronomia, con ristoranti che servono piatti a base di olio extravergine d’oliva e farinata di ceci.

Apricale, immerso nel verde, propone piatti tipici come testaroli con sughi stagionali e dolci come i canestrelli. Le tradizioni culinarie di questo borgo sono legate ai prodotti locali della montagna.

Dolceacqua è celebre per le sue michette dolci, raccontate in storie legate ai Doria. La cucina qui spazia dal coniglio alla ligure alle torte di verdura, il tutto accompagnato dal tipico vino Rossese DOC.

Infine, Triora, conosciuto come il “borgo delle streghe”, offre specialità come gli gnocchetti sugeli e il famoso pane di Triora. Le sagre e i mercati locali permettono di scoprire i prodotti della tradizione montana.

Questi borghi rappresentano un viaggio attraverso la storia e la cultura gastronomica della Liguria di Ponente.

