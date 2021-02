Molti ristoranti della Riviera ligure di Ponente, soprattutto a Ventimiglia, hanno tenuto aperto nel giorno di San Valentino nonostante l’intera Liguria sia stata collocata in ‘zona arancione’ col divieto di apertura per ristoranti e bar. I locali hanno fatto il pienone, soprattutto da parte dei clienti francesi che, non potendo celebrare la festa degli innamorati in Francia, hanno valicato la frontiera. Qualcuno si è spinto fino a Sanremo. A Ventimiglia il ristorante ‘Pasta e Basta’, del quartiere Marina San Giuseppe, ha cambiato l’insegna in “Adesso Basta”.

A Sanremo cinque locali, prevalentemente in zona porto, hanno tenuto regolarmente aperto. Sul posto sono intervenuti polizia, carabinieri e polizia municipale elevando sanzioni ai gestori e ai clienti. La stessa cosa è accaduta a Ventimiglia.

A Genova alcuni locali in Centro Storico hanno deciso di tenere comunwque aperto, protestando contro la comunicazione in extremis di zona arancione venerdì da parte del governo su zona arancioine e chiusure proprio a partire dal giorno di San Valentino. “Quello che ha fatto il ministro Speranza è inqualificabile. Ci sono colleghi che adesso dovranno buttare centinaia e centinaia di euro di merce appena comprata. Eppure sarebbe bastato dire che entravamo in zona arancione tre giorni prima”. Si dice “molto arrabbiato” Alessandro Cavo, presidente di Fipe Confcommercio Liguria e proprietario del ristorante Cavo che ricorda come i ristoranti siano “una parte importante del sistema Paese” a cui “è necessario portare rispetto. Rispetto per il lavoro, se non altro. Ieri un associato mi ha detto ‘con gli ultimi soldi che ho in tasca ho fatto per San Valentino’. Soldi buttati come quei 100 kg di pesce acquistati da un altro collega”.