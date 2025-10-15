Liguria approva legge di sostegno dopo alluvioni devastanti

Stasera, il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità il Disegno di legge 80, intitolato “Misure a favore degli enti locali a seguito degli eventi alluvionali.” Il presidente Marco Bucci ha presentato i dettagli in aula.

Questa legge è destinata a sostenere gli enti locali liguri colpiti da alluvioni avvenute a settembre. In attesa della dichiarazione di stato d’emergenza, la giunta regionale prevede un’anticipazione di liquidità non onerosa di 4 milioni di euro per l’anno 2025. Questa somma è rivolta agli enti locali che hanno attivato misure di emergenza, come soccorso alla popolazione e ripristino dei servizi essenziali. Per ottenere l’anticipazione, gli enti devono presentare domanda alla direzione regionale della protezione civile entro dieci giorni dall’entrata in vigore della legge.

L’importo dell’anticipazione per ciascun ente non potrà superare il 50% del costo totale degli interventi, con un limite massimo di 500 mila euro. Se le richieste superano lo stanziamento, le risorse saranno distribuite proporzionalmente. Gli enti beneficiari dovranno restituire l’anticipazione alla Regione entro la fine dell’anno.

Sono stati approvati anche tre emendamenti al disegno di legge, tra cui uno che prevede un’anticipazione di liquidità per Arte Savona. Inoltre, il 24 settembre, la Regione Liguria ha formalizzato al Dipartimento nazionale di Protezione civile la richiesta di riconoscimento dello stato di emergenza.