– Una doppietta di Mauro Icardi regala al Paris Saint-Germain il terzo successo consecutivo in campionato. I campioni di Francia e vicecampioni d’Europa battono 0-2 il Reims grazie alle reti dell’argentino, bravissimo in avvio a raccogliere il tocco in verticale di Mbappé: controllo a seguire e rasoiata di destro, nulla da fare per Rajkovic. Splendido il fraseggio che porta al raddoppio al quarto d’ora nella ripresa, con Mbappé che stringe da sinistra, chiede e ottiene lo scambio stretto e mette in mezzo per Icardi, solo a porta vuota per il comodo tocco dello 0-2.

Parigini a quota 9 punti, ancora ai piedi della zona europea: in testa c’è il Rennes a +4. Il Montpellier perde l’occasione per issarsi al secondo posto solitario non andando oltre il pareggio con il Digione, che fin qui aveva raccolto quattro sconfitte in altrettante gare di campionato: 2-2 il finale. Vince il Monaco, non senza soffrire, contro lo Strasburgo: i monegaschi, avanti 3-1, sono rimasti in nove uomini, riuscendo comunque a chiudere avanti il match (3-2), doppietta di Ben Yedder. Il Monaco è a 10 punti come il Lens, fermato sull’1-1 dal Nimes a 3′ dalla fine. Nelle altre gare, pari a reti bianche tra Bordeaux e Nizza, 3-2 dell’Angers sul Brest e 1-1 tra Lorient e Lione: prosegue la striscia negativa della semifinalista della scorsa Champions League, che dopo aver vinto il primo match del campionato ha raccolto tre pareggi e una sconfitta.