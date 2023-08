Ligue 1 al via oggi, calendario prima giornata: dove vederla in tv

Ad aprire il campionato francese l’anticipo tra Nizza e Lille. Per i campioni in carica del Paris Saint Germain esordio sabato 12 agosto contro il Lorient

Al via oggi, venerdì 11 agosto, la Ligue 1 2023-2024. Ad aprire il campionato francese l’anticipo tra Nizza e Lille. Mentre il Paris Saint Germain, allenati quest’anno da Luis Enrique, debuttano sabato 12 agosto ospitando il Lorient. Il gap tra i parigini e il resto del campionato rimane abissale in termini economici e tecnici: non c’è partita, in teoria.

Il programma della prima giornata:

Venerdì 11 agosto – Nizza-Lilla;

Sabato 12 agosto – Marsiglia-Reims; Psg-Lorient;

Domenica 13 agosto – Brest-Lens; Clermont-Monaco; Nantes-Tolosa; Montpellier-Le Havre; Rennes-Metz; Strasburgo-Lione.

Anche quest’anno la Ligue 1 potrà essere vista su Sky Sport e NOW, che trasmetteranno una selezione di partite ogni fine settimana.