Aumentano i positivi

E’ finita 0-0 la partita d’esordio della Ligue 1 2020-2021 al Matmut Atlantique fra Bordeaux e Nantes, che ha segnato il ritorno del campionato in Francia dopo lo stop definitivo della stagione 2019-’20 per la pandemia.

Nel derby dell’Atlantico da segnalare che il Bordeaux è rimasto in 10 dal 20′ del primo tempo per il rosso diretto nei confronti di Zerkane, a causa di un’entrata a martello sul capitano dei “canarini” Pallois, ma gli ospiti non ne hanno approfittato. Teoricamente il match inaugurale della Ligue 1 doveva essere quello di venerdì tra Marsiglia e Saint-Etienne, ma rinviato per i 4 casi positivi nella rosa dell’Olympique. A proposito, c’è preoccupazione per l’aumento di contagi nel campionato transalpino. E’ infatti notizia di oggi di due casi positivi al Nizza, uno al Monaco, uno al Brest (tutti anonimi) oltre al difensore Ait-Nouri dell’Angers e dell’esterno Jonathan Clauss del Lens. Il campionato potrebbe essere a forte rischio sospensione.