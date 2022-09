LIGE 2022 New Smart Watch Uomo Full Touch Screen Sport Fitness Watch IP67 Bluetooth impermeabile per Android ios smartwatch Men + box

Introduzione agli orologi:

Schermo: 1.28" Schermo tattile completo 240 * 240

Batteria: polimero da 220 mAh

Dimensioni della confezione: 15,1 * 7,5 * 3,0 cm

Bluetooth: 4.0

Supporta la versione mobile: iOS 9.0 e versioni successive Android 5.0 e versioni successive

Caratteristiche:

Contenuti push di chiamate/SMS in arrivo

Promemoria informazioni Sono presenti interruttori di abilitazione delle funzioni sul lato APP (chiamate in arrivo, messaggi di testo, Wechat, QQ, Facebook, Twitter, LinkedIn, WhatsApp, Line, Instagram, Snapchat, Skype e altre applicazioni mobili) ed eventi come seduta, sveglia , acqua potabile, assunzione di medicinali, ecc. Promemoria informazioni, sveglia, foto, schermo del polso rialzato, promemoria sedentario, cronometro, conto alla rovescia, ricerca del telefono cellulare, regolazione della luminosità del braccialetto, regolazione della durata dello schermo del braccialetto, conteggio dei passi, sincronizzazione dei dati della frequenza cardiaca APP supporto, esercizio, chilometraggio, calorie, Passi, sonno, sonno totale, tempo di sonno profondo e leggero, cronologia, frequenza cardiaca, pressione sanguigna, sonno, esercizio

Lingua di supporto:

L’interfaccia del braccialetto supporta inglese, cinese semplificato, francese, tedesco, italiano, spagnolo, russo, portoghese (supporto multilingue per il push del contenuto del messaggio

Schermata personalizzata

E decine di opzioni di pagina

Ce n’è sempre uno per te

gratuito

1. Spediremo la merce entro 1-3 giorni lavorativi dalla conferma del pagamento.

2. Avvisami il tuo indirizzo attuale entro 1-2 giorni dopo il pagamento; in caso contrario, spediremo la merce in base al tuo indirizzo. Si prega di assicurarsi che sia corretto.

3. La scelta standard per la registrazione del pacchetto Singapore! Di solito, il tempo per raggiungere la destinazione è compreso tra 15 e 60 giorni e diversi paesi/regioni arriveranno in orari diversi!

4. A volte ci vuole più tempo a causa del maltempo, che farà perdere tempo allo sdoganamento. Pertanto, quando non ricevi la merce in tempo, ti preghiamo di pazientare. Se non hai ancora ricevuto l’articolo entro 60 giorni, ti preghiamo di contattarci e ti aiuteremo a rintracciarlo.

FAQ

D: In che modo l’orologio chiama l’applicazione

Risposta: C’è un codice QR nel manuale. Il telefono cellulare deve scaricare l’applicazione e il telefono cellulare ha la funzione di localizzazione attivata. Apri l’orologio Bluetooth connesso nell’app

D: L’orologio ha una funzione di promemoria del messaggio di promemoria di chiamata?

Risposta: dopo aver collegato l’orologio all’applicazione mobile, l’orologio visualizzerà promemoria di informazioni e promemoria di chiamata

D: L’orologio è impermeabile?

-Risposta: ip67 waterproof dip67 (per favore non metterlo in acqua calda, per favore non portare orologio subacqueo)

D: Questa è la garanzia dell’orologio?

Risposta: L’orologio è garantito per un anno

D: Alcuni giorni dopo il pagamento verrà spedito

Risposta: spedito entro 3 giorni

D: Vuoi acquistare un orologio con un caricatore?

Risposta: Con caricatore

D: Quanto costa spedire nel mio paese?

Risposta: Spedizione gratuita

D: Il mio prodotto ha un numero di tracciamento?

R: Sì, invieremo il numero di tracciabilità di ogni ordine insieme all’ordine e potrai verificarne lo stato di spedizione sul sito Web corrispondente.

D: Il tuo negozio supporta le vendite dirette? (Vendita all’ingrosso)

Risposta: Il nostro negozio supporta il commercio all’ingrosso