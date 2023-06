Ligabue, la scaletta dei concerti del 2023: tutte le canzoni

Ligabue è pronto per il tour 2023: la possibile scaletta dei concerti del rocker di Correggio, l’ordine delle canzoni.

Periodo d’oro per i fan di Ligabue. Il 2023 è l’anno del grande ritorno per il rocker di Correggio. Dopo oltre trent’anni la carriera dell’artista emiliano continua a gonfie vele. Se negli scorsi mesi il Liga si è regalato un paio di appuntamenti nei piccoli club italiani, per rivivere l’emozione dei concerti davanti a poche centinaia di fedelissimi, durante l’estate è atteso da due grandi date negli stadi, prima di un vero e proprio tour in partenza in autunno. Ma quale sarà la scaletta di questi nuovi appuntamenti dal vivo? Proviamo a scoprirlo insieme.

Ligabue in tour nel 2023

La notizia era nell’aria: Ligabue sarà in tour nei palazzetti durante l’autunno. Un giro di concerti promozionali di grande rilevanza, visto che seguirà di pochi giorni l’uscita del suo prossimo album di inediti, Dedicato a noi.

Luciano Ligabue

Dopo i due live estivi, quello a San Siro del 5 luglio e quello allo stadio Olimpico di Roma il 14 luglio, il cantautore si prenderà una lunga pausa per ricaricare le batterie in vista di un autunno carico d’impegni. Questi tutti i concerti in programma nel nuovo tour nei palazzetti:

– 9 ottobre all’Arena di Verona

– 14 ottobre al Pala Alpitour di Torino

– 17 ottobre al Nelson Mandela Forum di Firenze

– 20 ottobre all’Unipol Arena di Bologna

– 24 ottobre al Brixia Forum di Brescia

– 27 ottobre all’Arena Spettacoli Padova Fiere Pad. 7 di Padova

– 30 ottobre allo Stadium di Rimini

– 3 novembre al Pala Prometeo di Ancona

– 6 novembre al Pala Barton di Perugia

– 13 novembre allo Stadium di Genova

– 16 novembre al Modigliani Forum di Livorno

– 21 novembre al Pala Sele di Eboli (Salerno)

– 24 novembre al Pala Florio di Bari

– 27 novembre al Palasport di Reggio Calabria

– 30 novembre al Palarescifina di Messina

La scaletta dei concerti di Ligabue

Non conosciamo ancora la scaletta ufficiale dei prossimi appuntamenti dal vivo del 2023. Per quanto riguarda i live autunnali, probabilmente la setlist sarà arricchita dalle canzoni del suo nuovo album. Qualcuna di queste potrebbe fare capolino, in grande anteprima, anche negli stadi. Ma si tratta solo di un’ipotesi.

Di certo, la scaletta degli stadi sarà diversa da quella presentata nei piccoli club lo scorso aprile, come fatto intendere dallo stesso Liga in un’intervista a Radio Italia: “Quando ti esibisci in grandi spazi è importante ricordarsi che vengono sia i fan abituali che i fan occasionali. È difficile accontentare entrambi, ma io cerco di farlo. Cerco di mandare tutti a casa contenti“. In altre parole, ampio spazio ai singoli più famosi, ai suoi classici, con qualche ‘chicca’ qua e là solo per i fedelissimi.

Per avere un’idea di cosa ci aspetterà, comunque, ecco la scaletta suonata al Largo Venue di Roma in aprile:

– Libera nos a malo

– Balliamo sul mondo

– Riderai

– L’odore del sesso

– Si viene e si va

– Ci sei sempre stata

– Non cambierei questa vita con nessun’altra

– Ho messo via

– Il sale della terra

– I duri hanno due cuori

– Una vita da mediano

– È venerdì, non mi rompete i coglioni

– Tutti vogliono viaggiare in prima

– Il mio nome è mai più

– Marlon Brando è sempre lui

– Piccola stella senza cielo

– Certe notti

– Questa è la mia vita

– Tra palco e realtà

– Urlando contro il cielo

– Leggero

Durante il concerto dello scorso anno all’Arena di Verona vennero invece suonate anche Voglio volere, Quella che non sei, Non è tempo per noi, A che ora è la fine del mondo?, Angelo della nebbia, Il giorno di dolore che uno ha, I ragazzi sono in giro e Buonanotte all’Italia.