Ligabue in Concerto a Osaka all’Italy Pop-Music Fest

L’Italy Pop-Music Fest, il festival che celebra la musica italiana a Expo 2025 Osaka, ha annunciato un nuovo evento imperdibile. Luciano Ligabue, noto icona del rock italiano, si esibirà in concerto all’Arena Matsuri il 9 ottobre alle 18:30. Questo concerto è organizzato in collaborazione con Friends & Partners ed è parte del programma del Padiglione Italia all’Expo.

Mario Vattani, Commissario Generale per l’Italia a Expo 2025 Osaka, ha sottolineato il grande successo dei concerti di Negramaro, Elisa e Achille Lauro, che hanno registrato il tutto esaurito. Ha dichiarato che la musica italiana sta guadagnando visibilità in Giappone e Asia, contribuendo a rinnovare l’immagine dell’Italia a livello globale.

Con oltre tre decenni di carriera, Ligabue vanta 26 album, 7 libri e 3 film come regista, oltre a più di 900 concerti. La sua esibizione a Osaka rappresenta un’opportunità unica per il pubblico internazionale di vivere l’energia e le emozioni che hanno caratterizzato la sua musica nel corso degli anni.

La magia delle performance di Ligabue sta nella sua capacità di trasformare ogni concerto in un momento condiviso. A Osaka, il pubblico avrà l’occasione di ascoltare e cantare dal vivo le canzoni che hanno segnato la storia della musica italiana, continuando a trasmettere sogni ed emozioni universali.

Il festival ha già avuto un grande inizio: dal 19 al 21 agosto, l’Arena Matsuri ha ospitato Negramaro, Elisa e Achille Lauro, attirando oltre 30.000 spettatori e registrando il tutto esaurito.