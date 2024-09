LIGABUE in concerto a Campo Volo il 21 giugno – Dettagli e biglietti

A distanza di 20 anni dal primo concerto a Campovolo, Luciano Ligabue tornerà sul prestigioso palco il 21 giugno 2025 con “La Notte di Certe Notti”. L’annuncio è stato dato da Ligabue durante un’esibizione a sorpresa nell’area dell’Autogrill di Arda Est, un luogo simbolico che appare nella sua celebre canzone “Certe notti”. Questo evento segna una celebrazione dei 30 anni di questo brano, che ha avuto un impatto significativo sulla sua carriera e sulla musica italiana in generale.

Il concerto, che si terrà nel giorno del solstizio d’estate e della Festa internazionale della Musica, promette di essere un’esperienza indimenticabile, ricca di emozioni e nostalgia. Ligabue riporterà il pubblico in un viaggio musicale attraverso canzoni iconiche, rendendo omaggio alla sua carriera e alla storia della musica italiana. Per rendere l’evento ancora più speciale, la festa inizierà un giorno prima, il 20 giugno, con l’apertura del “Memphis Boulevard”, che offrirà diverse attività tra cui mostre fotografiche, aree dedicate al merchandising, ristorazione con specialità locali e intrattenimento sociale e sportivo.

I biglietti per “La Notte di Certe Notti” saranno disponibili in prevendita su Ticketone.it dal 4 ottobre, e gli acquirenti riceveranno un braccialetto RFID esclusivo che fungerà da titolo di accesso e garantirà facilità nel pagamento e nell’accesso ai servizi durante l’evento. Inoltre, il braccialetto interagirà con un’app dedicata, permettendo ai fan di prenotare in anticipo e di accumulare punti attraverso comportamenti sostenibili.

Prima di questo grande evento, Ligabue sarà in tour nei teatri italiani con “Ligabue in Teatro – Dedicato a Noi”, in programma ad ottobre e novembre 2024. Questo tour include 31 concerti esclusivi in teatri di città diverse, con la partecipazione di musicisti di lunga data come Federico Poggipollini e Lenny Ligabue, che debutterà in tour con il padre.

Il tour rappresenta la conclusione del progetto “Dedicato a Noi”, che ha visto Ligabue esibirsi in oltre 30 concerti in diverse location. Le date del tour includono fermate in importanti città come Roma, Milano, Napoli e Torino. I fan possono seguire aggiornamenti sul sito e sui social media ufficiali di Ligabue.