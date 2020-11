Ligabue, Volente o nolente: il nuovo singolo del rocker di Correggio con Elisa tratto dal nuovo album di inediti 7.

Ligabue torna a duettare con Elisa. Dopo la storica collaborazione ne Gli ostacoli del cuore, brano scritto dal rocker per la cantautrice di Monfalcone nel 2006, i due artisti incrociano di nuovo le proprie strade. Il prossimo singolo dell’artista emiliano, tratto dall’album 7, in arrivo il 4 dicembre, è infatti il duetto Volente o nolente. Lo ha annunciato lo stesso Liga attraverso un post sui social.

Ligabue: Volente o nolete in duetto con Elisa

Il nuovo brano del rocker è in arrivo in rotazione radiofonica il 20 novembre. Lo ha presentato sui social direttamente il cantautore emiliano: “Volente o nolente è nata in un pomeriggio veramente speciale di 15 anni fa insieme a Elisa. Nella sua traccia vocale registrata quel giorno ci sono delle cose che mi piacciono tantissimo e ho fatto i salti mortali per poterla tenere. Volente o nolente fa parte di 7, è il primo duetto con lei che metto in un mio album e da venerdì sarà anche il prossimo singolo“. Di seguito il post:

Ligabue: Volente o nolente nuovo estratto da 7

Il nuovo album di Ligabue è 7, altro album di inediti a disntaza di un anno da Start, l’album del 2019 trascinato al successo da singoli come Luci d’America, Certe donne brillano e Polvere di stelle.

Ligabue ed Elisa

Da questo nuovo disco il rocker ha già estratto il singolo La ragazza dei tuoi sogni, presentato per la prima volta nella RCF Arena di Campovolo, inaugurata dallo stesso artista emiliano, che ne aprirà anche le porte non appena l’emergenza Coronavirus sarà superata. Ricordiamo che è stato infatti riprogrammato per la prossima privarera il suo concerto speciale 30 anni in un giorno.