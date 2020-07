– All’Atletico Madrid non basta un gol nel primo minuto di gara per superare il Celta Vigo. Nell’anticipo serale della 35esima giornata della Liga, i “Colchoneros” non vanno oltre l’1-1 in Galizia, salendo a quota 63 punti in classifica ma mettendosi in condizione di essere agguantati al terzo posto dal Siviglia. Vantaggio siglato da Alvaro Morata su cross da destra di Correa, a inizio ripresa è Beltran a trovare la rete del pareggio: una traiettoria beffarda dopo una deviazione al volo su cross di Mendez che disorienta totalmente Oblak. Punto importante per il Celta, che sale a quota 36, +7 sul Mallorca che occupa la diciottesima posizione.

Nell’altro match di giornata, il Valencia vince all’ultimo respiro con un gol di Kang In Lee contro il Valladolid e prova a tenere vive le speranze europee. La formazione allenata da Voro passa in vantaggio alla mezz’ora con Maxi Gomez, prima del pareggio realizzato da Garcia con una splendida torsione spalle alla porta in area di rigore: stop e tiro, nulla da fare per Domenech. Festa Valencia all’89’ con un sinistro dal limite dell’area praticamente perfetto del diciannovenne coreano: ora la zona Europa League dista soltanto un punto, anche se la Real Sociedad settima ha una gara in meno.

CLASSIFICA: Real Madrid 77 punti; Barcellona 73; Atletico Madrid 64; Siviglia 60; Villarreal 54; Getafe 53; Real Sociedad 51; Valencia 50; Athletic Bilbao 48; Granada 47; Osasuna 45; Levante 43; Valladolid 39; Real Betis 38; Celta Vigo 36; Alaves, Eibar 35; Maiorca 29; Leganes 28; Espanyol 24