Suarez entra e si scatena

– Una prima da ricordare. Luis Suarez si presenta all’Atletico Madrid con una doppietta. L’ex bomber del Barcellona infatti, per nulla distratto dalle indagini di Perugia sul suo esame di italiano, in soli venti minuti, da subentrato, ha messo a segno due gol contribuendo al rotondo successo dei Colchoneros per 6-1 sul Granada. Vincono anche Levante e Athletic Bilbao, rispettivamente contro Osasuna ed Eibar.

Al Wanda Metropolitano, uno straripante Atletico Madrid, all’esordio in campionato, strapazza per 6-1 il Granada (che resta a quota 6 in classifica). A segno praticamente tutti i giocatori offensivi in forza alla squadra guidata da Simeone. Ad aprire le danze è Diego Costa al 9′; poco dopo Saul fallisce un calcio di rigore. Nel secondo tempo l’Atletico si scatena e va in gol con Angel Correa al 47′ e con Joao Felix al 65′. A seguire c’è gloria per i nuovi entrati, con Marcos Llorente che insacca al 72′, ma soprattutto con Luis Suarez che entra in campo al 70′ al posto di Diego Costa e realizza la sua prima doppietta con la nuova maglia: gol all’85’ e in pieno recupero, al 93′. Inutile invece la rete degli ospiti, firmata da Jorge Molina al minuto 87.

Levante e Bilbao ok

Nelle altre gare della domenica, arriva il primo successo stagionale per il Levante che passa in rimonta a Pamplona per 3-1 contro l’Osasuna. Sotto al 38′ per il gol di Torres, il Levante pareggia con Melero tre minuti dopo e nella ripresa completano l’opera Roger (che in precedenza aveva fallito un rigore) e Morales. L’Athletic Bilbao ha poi espugnato l’Estadio Municipal de Ipurua, battendo l’Eibar per 2-1, grazie a una doppietta di Unai Lopez, in gol a fine primo tempo e al termine della gara. Nel mezzo il momentaneo pareggio dei padroni di casa, firmato da Garcia Kike.