Colpo della Real Sociedad

Real Madrid sempre più vicino alla conquista della Liga. I blancos vincono anche a Granada, nono successo consecutivo, per 2-1 e mantengono 4 punti di vantaggio sul Barcellona. Mancano soltanto due giornate al termine del campionato, giovedì alla squadra di Zidane basterà battere il Villareal al Santiago Bernabeu per ottenere matematicamente il titolo.

Per il Real Madrid pratica chiusa già dopo 16 minuti: a segno Mendy e Benzema, nella ripresa l’ex Udinese Machis accorcia solamente le distanze riaprendo la gara, ma il punteggio non cambia più. Con lo stesso punteggio la Real Sociedad vince in casa del Villarreal. Tutti i gol nella ripresa: Willian Jose e Diego Llorente per i baschi, tardiva la rete di Cazorla per il sottomarino giallo. Pari senza gol tra Alaves e Getafe. La classifica: Real Madrid 83 punti; Barcellona 79; Atletico Madrid, Siviglia 66; Villarreal 57; Real Sociedad, Getafe 54; Granada, Valencia 50; Athletic Bilbao 51; Osasuna 48; Levante 43; Real Betis 41; Valladolid, Eibar 39; Celta Vigo e Alaves 36; Maiorca, Leganes 32; Espanyol 24.