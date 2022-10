Lift Me Up: ecco il nuovo singolo di Rihanna

Dopo anni di attesa finalmente Rihanna è tornata con della nuova musica. La popstar ha appena rilasciato il suo nuovo singolo, Lift Me Up, che fa parte della colonna sonora di Black Panther Wakanda Forever. Ovviamente nessuno si aspettava un pezzo danzereccio alla S&M o Don’t Stop The Music e nemmeno una Work 2.0, sapevamo che sarebbe stata una ballad, ma Rihanna è comunque riuscita a spiazzare tutti. Lift Me Up infatti è un brano dolce e malinconico simile a una ninna nanna, dove l’unica protagonista è la voce di Rihanna (che trovo anche più bella del solito).

I critici musicali hanno già espresso pareri più che positivi sul pezzo: “Questa canzone mi ha fatto venire i brividi”. “Entrambi i brani sono splendidi, Lift Me Up soprattutto. Con questo pezzo potrebbe anche portarsi a casa l’Oscar”. “Questa può tranquillamente gareggiare per l’Oscar e potrebbe vincere. Che bella canzone”. “Rihanna qui non scherza, ha fatto le cose sul serio“.

Lift Me Up, testo del nuovo singolo di Rihanna.

Lift me up

Hold me down

Keep me close

Safe and sound

Burning in a hopeless dream

Hold me when you go to sleep

Keep me in the warmth of your love

When you depart, keep me safe

Safe and sound

Lift me up

Hold me down

Keep me close

Safe and sound

Drowning in an endless sea

Take some time and stay with me

Keep me in the strength of your arms

Keep me safe

Safe and sound

Hold me down

Keep me safe

Safe and sound

Burning in a hopeless dream

Hold me when you go to sleep

Keep me safe

We need light, we need love

(Hold me down) I need love, I need love, I need love

(Keep me close) Hold me, hold me

(Safe and sound) Hold me, hold me, hold me, hold me

(Lift me up) Hold me, hold me, hold me, hold me

(Hold me down) Hold me, hold me

(Keep me safe) We need light, we need love