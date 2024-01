Life Science Excellence Awards 2024: al via la VI edizione

Un viaggio entusiasmante verso l’innovazione per la VI° edizione dei Life Science Excellence Awards. Si parte il 6 febbraio con il “Festival dell’Innovazione”, tre giorni di eventi dove oltre 40 fra Ceo e Executive si incontreranno per dibattere sui temi caldi del settore delle Lifescience. Il Festival dell’Innovazione sarà anche l’occasione per celebrare i vincitori dell’edizione 2023 scelti dalla giuria Tecnico-Istituzionale. La celebrazione dei vincitori si concluderà l’11 aprile con l’evento finale di premiazione dove saranno svelati e premiati i “Best 2023” sulla base del voto che medici, farmacisti e stakeholder hanno espresso in questi mesi.

In attesa del “Festival dell’Innovazione”, dal 30 gennaio partirà la raccolta dei progetti per la sesta edizione dei Life Science Excellence Awards 2024.

Anche in questa edizione saranno diverse le categorie in gara e la formula del premio resterà la stessa con la scelta da parte della Giuria Tecnico Istituzionale degli Excellence in Life Science per i quali saranno definiti i TOP10 in ogni categoria

Come ogni anno, gli Excellence in Life Science che parteciperanno alla campagna di comunicazione multicanale dedicata ai progetti vincitori, avranno una vetrina dedicata verso i circa 500mila tra medici, farmacisti e decisori iscritti alla community di Welfare Link che, votando i progetti, sceglieranno per ogni categoria i BEST 5 2024.

L’obiettivo dei Life Science Excellence Awards, promossi da Sics – Società Italiana di Comunicazione Scientifica e Sanitaria, è quello di individuare progetti e prodotti di eccellenza per poi farli conoscere attraverso una intensa attività di comunicazione che vedrà impegnate oltre 30 fra riviste e siti internet – Popular Science, Quotidiano Sanità, 30 Medical Magazine, Daily Health Industry e Sanità Informazione – oltre a tutti i relativi profili social, nel raccontare a clinici, cittadini e stakeholder i progetti vincitori.

Possono partecipare ai Life Science Excellence Awards le aziende farmaceutiche e biomedicali, le start-up e le Contract Research Organizations (CRO) e per candidarsi c’è tempo fino all’11 Aprile 2024. L’iscrizione è gratuita ed è possibile sottoporre alla giuria quanti progetti o prodotti si desidera.

Tutte le informazioni per partecipare sono consultabili a questo link