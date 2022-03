Un’intera giornata di celebrazione con sei “Excellence Talk” e una scintillante “Celebration Dinner” hanno fatto da cornice all’evento di chiusura dei Life Science Excellence Awards 2021, il premio, promosso da Sics – Società Italiana di Comunicazione Scientifica e Sanitaria nato per premiare i migliori progetti che hanno contribuito all’eccellenza e all’innovazione nel settore della salute.

Sono passati soltanto due anni dalla prima edizione dei Life Science Excellence Award e la terza edizione, la cui giornata finale è stata celebrata ieri a Roma, è finalmente tornata in presenza. Due anni in cui le Life Science del nostro Paese e la pervicace volontà di fare innovazione in questo settore si sono tutt’altro che fermate. E la miglior testimonianza l’ha mostrata proprio questa terza edizione del premio che ha visto la partecipazione di oltre 51 aziende con oltre 400 progetti presentati.

Se da un lato l’evento ha confermato l’eccezionale livello di adesione delle Aziende partecipanti, dall’altra grande considerazione è stata testimoniata dai partecipanti istituzionali e del mondo scientifico e accademico, che hanno animato la serata di premiazione.

Alla presenza di esponenti del mondo politico e istituzionale, tra cui l’On. Angela Ianaro, Presidente dell’Intergruppo parlamentare Scienza & Salute, del Direttore generale del Ministero della Salute Achille Iachino (Farmaci e Dispositivi medici) e accademico con i Magnifici Rettori Antonella Polimeni (Sapienza), Orazio Schillaci (Tor Vergata) ed Emilia Zankina (Temple University) e il Presidente di Farmindustria Massimo Scaccabarozzi, sono stati conferiti ben sette premi speciali quasi tutti collegati all’impegno profuso per contrastare la Pandemia da Covid-19.

Sul palco dei LSEA 2021 Silvio Brusaferro, Presidente Istituto Superiore di Sanità, il Gen. Domenico Paolo Figliuolo, Commissario straordinario per l’Emergenza Covid (per il quale ha ritirato il premio il Gen. Antonio Battistini) e i rappresentanti dei professionisti maggiormente coinvolti nell’emergenza: per i medici Filippo Anelli (Presidente Fnomceo), per i Farmacisti Andrea Mandelli (Presidenti di Fofi) e per gli Infermieri Barbara Mangiacavalli (Presidente Fnopi).

Per dare la migliore evidenza a tanto incredibile lavoro, la serata di premiazione è stata preceduta, sin dal mattino, da sei Talk Show trasmessi in diretta web su tutte le testate e i canali Social del Gruppo, a cui hanno partecipato 19 Ceo e General manager delle Aziende più premiate. Gli Excellence Talk sono stati presentati da Francesco Maria Avitto, Direttore di Popular Science e Direttore editoriale di Sics, Corrado De Rossi Re, Direttore dei progetti istituzionali di Sics, Ester Maragò, giornalista di Quotidiano Sanità e con la partecipazione di Marco Camisani Calzolari a cui è stato conferito un Premio Speciale per la Divulgazione della Cultura digitale

Di straordinaria ricchezza anche i progetti “TOP” selezionati dagli oltre 500mila medici e farmacisti iscritti alla Community di Welfare Link che per sei mesi hanno potuto votare online i progetti già valutati come “Excellent” dalla Giuria (https://www.lsea.it/la-giuria-2021/) del Premio.

La “Excellence Dinner” che ha chiuso la giornata dedicata alle eccellenze, è stata infine la cornice perfetta per annunciare la grande novità dell’unificazione di Sics – Società italiana di comunicazione scientifica e sanitaria (la Media Company leader nel mercato della informazione e della comunicazione scientifica e sanitaria) a un partner di grande esperienza e prospettive come Consulcesi, leader indiscusso nella formazione ECM e nella offerta ai medici e al personale sanitario di servizi legali e assicurativi. Il Presidente di Consulcesi, Massimo Tortorella e il Direttore editoriale del gruppo, Francesco Maria Avitto, hanno quindi annunciato la roadmap di sviluppo di questa nuova grande famiglia che avrà importanti proiezioni anche a livello internazionale.

La fase dei Bootcamp ha consolidato la straordinaria forza della campagna di comunicazione multimediale che si è affiancata a quella prevista per le votazioni online. Entrambe le campagne si sono chiuse a dicembre con numeri eccezionali. Un mix di strumenti editoriali, social e di advertising che ha attraversato per sei mesi tutti i canali editoriali del mondo Sics, non solo sul web ma anche sui profili social. La campagna di comunicazione, finalizzata a promuovere le eccellenze su oltre 30 magazine del gruppo Sics, ha superato anche quest’anno i 9 milioni di contatti con più di 18mila votanti attivi che hanno generato più di 48 mila voti. A questi numeri si aggiungono gli oltre 2 milioni di contatti ottenuti sui canali social (Facebook, Twitter, Linkedin e Instagram) di Popular Science e Quotidiano Sanità.

I VINCITORI 2021

Ecco tutti i vincitori dell’edizione 2021 con, evidenziati in neretto, i progetti scelti attraverso il voto online che si è chiuso a fine ottobre.

Best Innovative Drug of the Year

– Metreleptina, AEGERION

– Patisiran, ALNYLAM

– Olaparib, ASTRAZENECA

– Ozanimod, CELGENE-BMS

– Vaccino ricombinante adiuvato contro l’Herpes Zoster, GSK

– Abemaciclib, LILLY

– Ribociclib, NOVARTIS

– Semaglutide, NOVO NORDISK

– Cemiplimab, SANOFI

– Brigatinib, TAKEDA

Best Innovative Device-Technology of the Year

– FreeStyle Libre 2, ABBOTT

– Ngenuity 3D Vision system 1.4, ALCON

– ACRYSOF® IQ VIVITY®, ALCON

– BioFire BCID2, bIOMERIEUX

– EXALT Model D, BOSTON SCIENTIFIC

– Remote Check, COCHLEAR

– Baby HeART – Advanced Digital Medicine, IBSA

– StarMed Kit Covid-19 protezione totale, INTERSURGICAL

– MiniMed 780G, MEDTRONIC

– Apoplex SRA Clinic, PFIZER

Excellence Award for the Best Marketing Program of the Year

– FreeStyle Libre: OPEN WEBINAR & SAMPLING – Soluzioni digitali per formazione e supporto da remoto al paziente diabetico, ABBOTT

– Mastermind, ANGELINI

– Omnichannel, ASTRAZENECA

– ToGeTHERE, ASTRAZENECA

– B. Braun for Safety 2020, B.BRAUN

– Science That Matters, MEDTRONIC

– 360° Hysteroscopy Learning Pathway: with focus on Clinical Patient Pathway & Center Set Up, MEDTRONIC

– SimPLE Evolution, NOVARTIS

– Reimagine Women’s Role in Cardiology, NOVARTIS

– ToConvey, NOVARTIS ONCOLOGY

Excellence Award for the Best Digital Project of the Year

– Icon, ANGELINI

– Ask Angie, BOSTON SCIENTIFIC

– Nutrizionista in Cloud.it, NUBENTECH

– CBP: Customer Boosted Platform, INTERCEPT

– Spi Covid, JOHNSON & JOHNSON MEDICAL

– PhotoCarb, MEDTRONIC

– OPeNet: Innovazione tecnologica al servizio della medicina generale, NOVARTIS

– NoEmi, NOVARTIS

– InsideOut | InsideMe, NOVO NORDISK

– Darsana, POLIFARMA

Excellence Award for the Best Stand Alone & Eventi Non ECM of the Year

– FSL 2 Remote Launch, ABBOTT

– V-ReSTART, ABBVIE

– Moon, ABBVIE

– RA2020, ABBVIE

– BeClose2Hematology, ABBVIE

– Campus Psichiatria, ANGELINI

– ONE Commitment in Depression, ANGELINI

– Campus Ortopedia, ANGELINI

– Masterclass Global su Ebus e Broncoscopia, ASTRAZENECA

– CSU Open Day, NOVARTIS

Excellence Award for the Best Patient Advocacy Program of the Year

– Let me be CLEAR, ABBVIE

– pARla più forte della tua AR, ABBVIE

– Vediamocibene, ALCON

– La gestione Value Based del paziente con ipovisione/cecità, ALLERGAN

– Ora pOSSO, AMGEN

– Mind’s Ride, ANGELINI

– Campagna Social Asma Zero, ASTRAZENECA

– La vita con il Diabete, ASTRAZENECA

– Patient Advocacy Journey… il viaggio continua, COCHLEAR

– Pink positive, DAIICHI SANKYO

– Campagna DA (ABC Colesterolo), DAIICHI SANKYO

– DEVS for HEALTH, GILEAD

– #RestoacasaconAME, IBSA

– Il Diario della Mia Terapia, KYOWA KIRIN

– NIMP, NOVARTIS

– Niente Paura, PFIZER

– Bersaglio Melanoma, PIERRE FABRE

– Dermaware, SANOFI GENZYME

– #TumoriGIFacciamociSentire, SERVIER

– Articoliamo, SOBI

Excellence Award for the Best Patient Support Program of the Year

– AbbVie Care, ABBVIE

– Trovarsi, ANGELINI

– Programma Turbo+, ASTRAZENECA

– Viverelastomia, B.BRAUN

– Tpenso – La terapia che pensa a te, GEDEON RICHTER

– Aria di casa, GSK

– iColon, JOHNSON & JOHNSON MEDICAL

– my FEVER APP, NOVARTIS

– HUB dermatopia, SANOFI GENZYME

– Tutor, SANOFI GENZYME

Excellence Award for the Best Communication & PR Project of the Year

– Alfathon, ALFASIGMA

– Maseifuori, ANGELINI

– Harmoniamentis.it, ANGELINI

– Al dio ignoto, ANGELINI

– Asma Grave – Conoscere la differenza, fa la differenza, ASTRAZENECA

– #siamoimpegnati, B.BRAUN

– Eroi Anonimi, CHIESI

– We Care For Every Heartbeat, DAIICHI SANKYO

– Tumore Ovarico. Manteniamoci informate, FONDAZIONE AIOM con sponsorizzazione esclusiva di GSK

– Mostra Virtuale Together we can stop the virus, GILEAD

– Progetto Varenne, JANSSEN

– La psoriasi è più di quello che si vede, NOVARTIS

– È tempo di vita, NOVARTIS

– Cambio Pelle, NOVARTIS

– Stop Superbugs, PFIZER

– Voltati.Guarda.Ascolta – Edizione 2020, PFIZER

– Si Può Dire Cancro, PFIZER

– Campagne di disease awareness e vaccinazione contro l’encefalite da zecca (TBE) e pneumococco, PFIZER

– Roche si fa in 4, ROCHE

– Impazienti cronici, SERVIER

Excellence Award for the Best Consumer Health Project of the Year

– Fingerprint batterico, ALFASIGMA

– Allergan Aesthetics: medicina estetica come benessere psico-fisico, ALLERGAN AESTHETICS

– Ecosistema Febbre, ANGELINI

– Fa la scuola giusta, ANGELINI

– #GoGreen, BAYER

– Safe is the new normal, DUREX

– Test rapidi Covid-19, FARMACIE BOOTS

– Lancio di una nuova referenza: Vitamina D3 IBSA, IBSA

– Kerubin, KERUBIN

– Farmacista online e Consulto medico H24, LLOYDS FARMACIA

Excellence Award for the Best Market Access & Public Affair Program of the Year

– Ad-Hoc, 3M e VIVISOL

– HF Health Policy Task Force, ASTRAZENECA

– Partnership for Gobal Health System Resilience and Sustainability, ASTRAZENECA

– I-Cube, ASTRAZENECA

– Hack e Rare, CSL BEHRING

– Fertilità. Un bene comune per un futuro sostenibile, GEDEON RICHTER

– Predisposizione di un Sistema di Valutazione della performance della gestione dell’obesità, JOHNSON & JOHNSON MEDICAL

– Value-Based Healthcare Pain Therapies, MEDTRONIC

– Atelier delle Direzioni Strategiche, NOVARTIS

– #iorestoacasaconNovartis, NOVARTIS

Excellence Award for the Best Scientific Collaboration Program of the Year

– Hackathon, ANGELINI

– Innovative Medical Information Support for Scientific Societies, ASTRAZENECA

– Masterclass HF Centers Of Excellence, ASTRAZENECA

– BD Multitest™ 6 color TBNK – Tipizzazione Immunologica del Paziente COVID, BECTON DICKINSON

– AIforCOVID, CDI – Centro Diagnostico Italiano

– Cell Therapy Open Source, GILEAD

– Angels HF, MEDTRONIC

– BreastCancerAcademy, NOVARTIS ONCOLOGY

– SMARTCare, ROCHE

– Fuel, SANOFI GENZYME

Excellence Award for the Best Multi Target & Multichannel Project of the Year

– Ecosistema Social, ANGELINI

– Headway 2023, ANGELINI

– La grande Incertezza, ANGELINI

– Imnovaction, CELGENE | BMS COMPANY

– Linkedin, DAIICHI SANKYO

– Modello Ibrido KPIs, GEDEON RICHTER

– Pso Art, NOVARTIS e Azienda Sanitaria Friuli Centrale

– Orione.Ita, NOVARTIS

– Evolving Views, ROCHE

– Sono in Movimento, SANOFI GENZYME

Excellence Award for the Best CSR Project of the Year

– #sorridocolcuore, GEDEON RICHTER

– Community Grants Program, GILEAD

– Dynamo Camp, GSK

– Green Project, JOHNSON & JOHNSON MEDICAL

– United4ourFuture – Take Care & Stay United, Vari candidati da LUNDBECK ITALIA

– A tutta Vita!, MEDTRONIC

– Forest Lung, PFIZER

– Fondazione Roche per i Pazienti, ROCHE – FONDAZIONE ROCHE

– Italia is One – Progetto mascherine, SERVIER

– Drommi vince la paura, SOBI

Excellence Award for the Best HR Project of the Year

– Marketing Excellence Experience 2020, ABBVIE

– A_MAB, ALFASIGMA

– Emerging Leaders Program, BOSTON SCIENTIFIC

– Grace, GEDEON RICHTER

– Competencies per Cluster, GILEAD

– Modern Employer, GSK

– Master Make, MEDTRONIC

– Mentoring, MEDTRONIC

– Volontariato di competenza, ROCHE

– Takeda Italia Lean System, TAKEDA