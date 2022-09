Liectroux ZK901 Lidar Robot Aspirapolvere, Navigazione Laser e Mappatura, Breakpoint Riprendi Pulito, Aspirazione 6500 Pa, Controllo Vocale, Mop Bagnato

Connessione app per Android: https://youtu.be/9B6splIbHks

Connessione app per IOS: https://youtu.be/HbV6e6O-2Ds

Nome del prodotto: Liectroux ZK901 Robot aspirapolvere Laser Lidar Navigation

Modello n.: ZK901

Specifiche:

Materiale: ABS

Voltaggio: 14,4 V

Potenza: 40 W

Temperatura di esercizio: -10℃-45℃

Ingresso nominale: 100-240 V 50/60 HZ 0,6 A

Uscita nominale: 24,0 V*1,0 A

Dimensioni: L346*L340*H99MM

Peso netto: 3,1 kg

Batteria: batteria al litio da 5000 mAh

Capacità pattumiera: 0,45 l

Capacità del serbatoio dell’acqua: 0,45 l

Metodo di connessione: connessione WIFI

Cosa c’è nella scatola?

Corpo principale X1

Stazione di ricarica X1

Adattatore X1

Pattumiera X1, serbatoio dell’acqua X1

Spazzola per la pulizia X1

Spazzola centrale a V X1

Spazzola laterale X2

Filtro HEPA X1

Guida all’uso dell’APP X1

Manuale utente X1

Appunti:

1. La spina di alimentazione è di tipo UE, ovvero a due pin, di forma rotonda, con tensione di ingresso CA 100-240 V e frequenza 50/60 HZ.

Se acquisti da Australia, Nuova Zelanda, ecc. Paesi che utilizzano una spina di tipo australiana, invieremo un adattatore da UE a Australia per ogni pezzo di robot insieme al pacchetto.

Se acquisti da Stati Uniti, Canada, ecc., Paesi che utilizzano una spina di tipo americano, invieremo un adattatore da UE a americano per ogni pezzo di robot insieme al pacchetto. (Se scegli la spedizione dagli Stati Uniti, la spina è di tipo americano, ovvero a due pin, di forma piatta.)

Se acquisti da Paesi del Regno Unito, Malesia, Singapore ecc. che utilizzano una spina di tipo britannico, invieremo un adattatore per spina da UE a britannico per ogni pezzo di robot insieme al pacchetto.

2. Lingue manuali: per il manuale cartaceo, è una combinazione di inglese, russo, tedesco, francese, spagnolo, portoghese e rumeno. Inoltre, puoi scaricare manuali elettronici in più lingue dal sito Web ufficiale di Liectroux, come vietnamita, polacco, turco, ecc.

3. Il pacco verrà fornito senza batterie per il telecomando, l’acquirente deve acquistare le batterie per il telecomando presso il mercato locale dell’acquirente.

Si prega di confermare che è possibile accettare sopra prima di acquistare.