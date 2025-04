L’identikit psicologico del Papa perfetto

In attesa del Conclave per eleggere il nuovo Pontefice, Valentina Di Mattei, presidente dell’Ordine degli psicologi della Lombardia, delinea le caratteristiche psicologiche necessarie al successore di Bergoglio. La Chiesa cattolica, già spaccata tra progressisti e conservatori, avrà bisogno di una figura carismatica e di un grande mediatore. Il nuovo Papa dovrà saper conciliare le varie correnti e lavorare con pazienza e determinazione.

Di Mattei sottolinea che Bergoglio ha lasciato un’eredità sia positiva che complessa, con scelte originali rispetto ai suoi predecessori. Il prossimo Papa dovrà possedere la stessa forza di carattere o, in alternativa, adottare un approccio più moderato, seguendo le orme di Francesco. Le sfide che lo attendono sono numerose e complesse: la ‘Terza guerra mondiale a pezzi’, come la definiva Bergoglio, il cambiamento climatico, le relazioni con la presidenza Trump e la crisi in Medio Oriente.

Questi eventi richiederanno grande diplomazia e capacità di mediazione, specialmente all’interno del Vaticano. La figura del nuovo Pontefice sarà cruciale nel guidare e unire la Chiesa cattolica in un momento di tensione e divisione interna. La responsabilità di affrontare queste sfide sarà pesante, e il futuro Papa dovrà possedere qualità che vanno oltre la leadership tradizionale, abbracciando una visione integrativa e proattiva per navigare nei complessi scenari contemporanei.