l’idea geniale di questa umana è virale

Un cane, protagonista di un video diventato virale sul web, condivide la serata insieme alla famiglia e mangia anche lui la pizza grazie a un’idea geniale della sua umana.

Gli animali domestici fanno parte della famiglia e sono a tutti gli effetti dei membri importanti. Cani e gatti domestici vorrebbero essere coinvolti in ogni attività che i loro umani stanno svolgendo, e di certo una serata di festeggiamenti con la pizza in famiglia sarà una di queste attività. A volte, però, i quattro zampe potrebbero sentirsi esclusi quando vedono che tutti gli umani mangiano la pizza mentre loro invece no. La soluzione a questo problema è stata trovata da una donna, che ha avuto un’idea davvero particolare: preparare per il suo cagnolino una pizza fatta appositamente per lui.

L’umana prepara per il suo cane una pizza speciale: il video del pasto in famiglia diventa virale

La ricetta per preparare la deliziosa leccornia tanto gradita al quattro zampe è stata condivisa dalla donna, Jamie, sul proprio profilo TikTok, all’account social @a dog named foxtrot, dedicato proprio al cagnolino dal manto nero di nome Fox.

Il video condiviso su TikTok spiega, come si legge nella didascalia che fa da corredo alle immagini, «Cosa fare se non volete che il vostro cane si senta escluso da una serata in famiglia con la pizza».

Come Jamie ha raccontato sui social, qualche giorno fa aveva organizzato in casa sua una cena a base di pizza. Amici e famigliari erano riunito sorridenti attorno al tavolo con la loro pizza appena sfornata. A un certo punto, però, la donna si è resa conto che il cagnolino di casa, un esemplare di simil razza Labrador Retriever dal manto nero di nome Fox, era estremamente infelice. Il quattro zampe si sentiva infatti escluso dal momento di gioia collettiva.

@adognamedfoxtrot A very dog friendly pizza! This was not fed as a balanced meal, but as a treat for fun (he didnt eat the whole thing at once it was fed over time) #dogmom #mydogismybaby #dogsoftiktok #dogmomsoftiktok #dinkwad #dogfriendlypizza ♬ That’s Amore – Dean Martin

Jamie si è così alzata da tavola ed è tornata in cucina. In pochi minuti ha preparato al suo amato cagnolino un pasto degno di un re: una buonissima pizza di impasto fatto da latte di capra e farina d’avena, condita con salsa di purea di zucca, peperoni verdi, acciughe e semi di canapa. Il delizioso pasto è stato cotto al forno a legna e servito al cagnolino Fox.

Il video condiviso su TikTok mostra la gioia del cucciolo che siede a tavola e mangia la sua pizza appena sfornata. Jamie ha scritto sui social che naturalmente bisogna preparare con moderazione questi piatti speciali per gli animali per evitare che si sentano male. Come ha dimostrato Jamie, organizzare una cena che includa nei festeggiamenti anche i quattro zampe di casa è quindi molto semplice: sono tantissime le idee per dei piatti salati e dolci da preparare in casa fatti appositamente per cani e gatti seguendo facili ricette. In tal modo gli animali domestici potranno trascorrere la serata con le persone che amano, senza sentirsi esclusi, proprio come il cagnolino Fox protagonista del video. (di Elisabetta Guglielmi)