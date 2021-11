Su Italian Tech abbiamo già scritto un paio di volte di Yocabè: è una startup italiana specializzata nell’aiutare i grandi marchi a vendere di più e meglio su marketplace come Zalando, Amazon, Privalia ed eBay. Torniamo a farlo perché i suoi fondatori, Vito Perrone e Lorenzo Ciglioni, si sono fatti venire un’idea interessante: creare una mappa dei siti di ecommerce, che aiuti a capire quali funzionano meglio e dove. Una mappa reale ma di posti virtuali, insomma.

Che cosa compriamo (e dove in Italia)

Consultandola, emergono molti dati. Sul nostro Paese, intanto: in Italia il 79,8% delle persone acquista online, soprattutto abbigliamento e calzature (36%), dispositivi elettronici per la casa (36%) e libri e articoli per l’edilizia (23%). I primi due posti della classifica dei siti più usati sono prevedibilmente occupati da colossi come Amazon ed eBay, ma salta all’occhio la performance di Zalando, al terzo posto e in crescita del 60% rispetto all’anno scorso. E poi? Dietro di loro, fra i più amati dagli italiani, ci sono AliExpress e Manomano, dedicato all’arte e all’artigianato.

In Francia, Spagna, Regno Unito e Germania la situazione è simile alla nostra, con Amazon ed Ebay a dominare il campo, ma nel resto del mondo il quadro della situazione è più variegato.

E-commerce

Il giro del mondo in 18 portali

In Olanda, per sempio, il sito di vendite più usato è Bol.com, un marketplace locale che probabilmente ha successo grazie all’ampiezza dell’offerta, alle spedizioni rapide e ai prezzi convenienti. Nei Paesi scandinavi c’è invece Blocket a tentare di tenere testa ad Amazon: ogni mese genera oltre 26 milioni di visite, di cui il 91,46% dalla Svezia, l’1% dalla Finlandia, l’0,79% dalla Norvegia e lo 0,87% dalla Danimarca.

Tantissimi i siti locali attivi anche nell’Europa orientale: Allegro, una piattaforma generalista polacca, ha 16 milioni di utenti; Olx riceve oltre 122 milioni di visite mensili dalla Polonia e quasi 54 milioni dalla Bulgaria; Emag, un altro marketplace polacco, attira in media 31 milioni di visite al mese. Più a est ancora, il semisconosciuto Wildberries è il primo marketplace in Russia: oltre 183 milioni di visite mensili.

In Oriente, il mercato cinese è ovviamente dominato da Alibaba, il colosso fondato da Jack Ma: del gruppo fanno parte Taobao, piattaforma di ecommerce che è fra i 20 siti più visitati al mondo (oltre 500 milioni di utenti registrati); Tmall, focalizzato su abbigliamento, cura della persona, arredo e cibo (233 milioni di visite al mese); Kaola, marketplace usato da molti brand del lusso occidentali.

In Giappone, a dominare c’è Rakuten, che raggruppa una piattaforma di vendite online, servizi finanziari, la più grande banca online e uno dei più diffusi servizi di streaming: conta oltre 87 milioni di clienti, mentre Amazon viene utilizzata soprattutto per acquistare prodotti stranieri. Nella vicina Corea del Sud, il marketplace più popolare è Coupang, che ha oltre 70 milioni di visite mensili ed è famoso per le spedizioni veloci. Più veloci di quelle di Amazon Prime, addirittura.

Tornando idealmente verso l’Europa, il mercato online dell’India è caratterizzato dalla presenza di Flipkart, una realtà locale che nel 2018 è stata acquisita dall’americana Walmart: è una piattaforma generalista che ospita 80 milioni di prodotti e conta 75 milioni di utenti registrati. In Medio Oriente, il marketplace più popolare è Hepsiburada, che in Turchia attira oltre 107 milioni di visite mensili; a seguire ci sono AliExpress (50 milioni di visite mensili) e Gittigidiyor (oltre 45 milioni di visite/mese). Nell’intera regione, Amazon è solo terza, con quasi 30 milioni di visite al mese.

In edicola

La situazione dall’altra parte del mondo

Infine, in America Latina oltre il 47% della popolazione fa gli acquisti online attraverso MercadoLibre, che ha una media di oltre 280 milioni di visite mensili. In Australia, invece, i dati del traffico fanno notare che eBay è il marketplace più popolare (oltre 63 milioni di visite mensili), Amazon è al secondo posto e al terzo c’è Kmart, un marketplace generalista che offre prodotti per bambini, giocattoli, oggetti per la casa, abbigliamento e articoli sportivi.