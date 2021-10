Meno politica su Facebook e una nuova funzione su Instagram pensata per spingere gli adolescenti a prendersi una pausa e a trascorrere meno tempo sui social network, ma soprattutto a evitare contenuti pericolosi per il loro benessere psicologico. Sono le misure annunciate dal colosso tech dopo le polemiche nate dall’inchiesta del Wall Street Journal e dalla testimonianza di fronte al Congresso dell’ingegnere informatico Frances Haugen sull’impatto che il consumo di alcuni contenuti pubblicati su queste piattaforme ha sulla salute mentale dei giovani.

Il quotidiano americano aveva raccontato gli effetti negativi sul piano psicologico emersi dai dati di una ricerca interna all’azienda. Documenti che erano stati girati alla redazione dalla Haugen, che aveva iniziato a lavorare per Facebook nel 2019 prima di dimettersi nell’aprile di quest’anno: durante un’intervista alla trasmissione 60 Minutes, la sviluppatrice aveva detto che la società di Menlo Park avrebbe sviluppato algoritmi che amplificano il cosiddetto hate speech e l’ha accusata di anteporre i profitti al benessere delle persone. Dichiarazioni che erano state respinte dal co-fondatore del social network, Mark Zuckerberg, che ha definito “illogiche” le accuse.

Il vicepresidente per gli Affari globali di Facebook, Nick Clegg ha spiegato in cosa consistono le ultime misure, anche se per il momento è ancora tutto in fase di progettazione e non è stata resa nota una data di uscita delle future funzionalità. Più nel dettaglio, una nuova tecnologia permetterà di tenere gli adolescenti alla larga dai contenuti che potrebbero essere dannosi per la loro salute mentale: “Quando i nostri sistemi vedranno che un teenager sta visualizzando un certo tipo di contenuto ripetutamente, ed è un contenuto che potrebbe nuocergli, lo spingeremo a guardare un contenuto diverso”.

Che cosa succederà su Instagram

Il manager ha poi aggiunto che non solo la società tech ha tirato il freno a mano sul progetto di Instagram Kids, una piattaforma per i più giovani, ma ha in programma di realizzare una nuova funzionalità denominata Take a break, che dovrebbe spingere ragazzi e ragazze a prendersi una pausa dal social delle immagini.

Come ricordato da The Verge, si tratta di nuove feature la cui idea era già stata presentata dal capo di Instagram, Adam Mosseri, in un post pubblicato lo scorso settembre, in cui si parlava anche dell’impegno a sviluppare strumenti che permettano ai genitori di supervisionare gli account dei figli.

Allo stesso tempo, Facebook intende ridurre la presenza di contenuti relativi alla politica nel News Feed: nel giustificare il nuovo corso, Clegg ha spiegato che l’azienda ha deciso di dare seguito a una richiesta che veniva dagli iscritti, che desiderano “vedere più amici e meno politica”. Una scelta che segue la decisione di rimuovere le misure di sicurezza eccezionali implementate dal colosso della tecnologia per le ultime elezioni presidenziali americane: misure temporanee, perché introdotte solo per quella situazione particolarmente polarizzante, e che finivano anche per gravare sulla pubblicazione e la performance di video e contenuti innocui e legittimi.

Il futuro oltre Internet

Il manager ha ribadito gli sforzi della piattaforma per contrastare la disinformazione, ma ha replicato in modo evasivo a una domanda di Dana Bash, giornalista della Cnn, che gli ha chiesto se gli algoritmi hanno amplificato le voci delle persone che hanno partecipato all’assalto al Campidoglio del 6 gennaio scorso: ha spiegato che non poteva rispondere con un sì o un no, “visto che abbiamo migliaia di algoritmi e milioni di persone che li usano”.