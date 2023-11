L’idea del curatore Barbascura X è semplice: 1⃣ Scegliere l’argomento de…

L’idea del curatore Barbascura X è semplice:

1️⃣ Scegliere l’argomento del volume

2️⃣ Chiedere a varati e ben noti divulgatori scientifici di scrivere pezzi su tale argomento nello stile più smaliziato e pop possibile

3️⃣ Chiedere a stand-up comedian di gettarla in caciara in inserti a loro dedicati

4️⃣ Mischiare il tutto con una mannaia

5️⃣ Ingollare crudo Et voilà 🌈 il secondo numero della rivista “Il satiro scientifico” è in libreria: «che la cacca abbia inizio!» 💩