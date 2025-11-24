10.7 C
Licopene contro il cancro alla prostata in Spagna

Da stranotizie
Un nuovo studio spagnolo ha scoperto che un’alta assunzione di licopene riduce il rischio di tumore alla prostata in uomini a rischio cardiovascolare. I ricercatori spagnoli hanno dimostrato che in una popolazione maschile con alto rischio cardiovascolare, un consumo giornaliero di licopene superiore a 4,9 mg è associato a una minore incidenza di cancro alla prostata. Il licopene, presente in pomodori, albicocche e angurie, offre un effetto protettivo significativo, confermando il valore di una dieta ricca di questo carotenoide per la prevenzione di queste patologie.

