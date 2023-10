Licitra sulla storia con Gabriele Rossi e sull’ex fidanzato: “Era una relazione tossica”

Due anni fa il coming out da Serena Bortone a Oggi è Un Altro Giorno, poi Lorenzo Licitra è anche salito sul palco di Una Voce per San Marino insieme al fidanzato Gabriele Rossi. Adesso il cantante è in gara a Tale e Quale Show e oggi ha rilasciato una lunga intervista a Mario Manca per Vanity Fair. Licitra ha parlato di una sua vecchia relazione tossica e di come va adesso l’amore con Gabriele.

“Se ho mai vissuto una relazione tossica? Purtroppo sì. Sono dei vincoli mentali in cui a volte ci nascondiamo pur di giustificare certe mancanze e manifestare la voglia di avere cose che sono lontane da noi. Un po’ di anni fa. Quella relazione mi ha portato, però, a intraprendere un percorso personale che mi è stato di grande aiuto per le relazioni future. Il coming out? La persona che ho vicino mi ha facilitato molto in questo. Anche a livello famigliare. Se ho parlato con la mia famiglia dopo aver ufficializzato la mia relazione con Gabriele Rossi? Sì, qualche anno fa con i miei genitori abbiamo avuto un bellissimo momento tutti insieme in cui abbiamo parlato e abbattuto qualsiasi tabù. Certe volte ci costruiamo dei castelli in testa che aspettano solo di essere abbattuti. L’amore nella mia vita è fondamentale. Nelle mie storie mi lascio sempre coinvolgere tanto ma, con il passare del tempo, ho imparato a scindere l’amore dalle esigenze naturali”.

Felicità ed emozioni alle stelle per Lorenzo Licitra che vince la quinta puntata di #taleequaleshow 🌟 pic.twitter.com/tCalQQeJYH — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) October 20, 2023

