Liceo Pasolini di Potenza: innovazione tecnologica per il futuro

Il Liceo Scientifico “Pier Paolo Pasolini” di Potenza si unisce a una rete nazionale di scuole superiori per favorire lo studio della tecnologia e preparare gli studenti alle professioni del futuro, insegnando loro a gestire le nuove tecnologie in modo consapevole.

Già da quest’anno, due classi partecipano al percorso di “curvatura” del Liceo della Scienza dei dati e Intelligenza artificiale. Questo programma prevede l’introduzione dell’informatica come materia di supporto ad altre discipline, sia scientifiche che umanistiche. Il “Pasolini” si distingue per essere l’unica scuola nella provincia di Potenza a essere parte di questo progetto nazionale.

