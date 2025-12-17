Liceo Giulio Cesare occupato, protesta studenti

Il liceo Giulio Cesare di Roma è stato occupato. La scuola era già al centro dell’attenzione alla fine di novembre, quando nel bagno dei ragazzi era stata ritrovata una lista di stupri, un atto deplorevole che aveva provocato molta indignazione e proteste tra gli studenti e le famiglie.

A seguito di questo evento, la procura di Roma ha aperto un’inchiesta con l’accusa di istigazione a delinquere finalizzata alla violenza sessuale, in coordinamento con il Tribunale dei minori. Gli agenti della polizia sono intervenuti sul posto.

Gli studenti, in un documento di rivendicazione, spiegano di aver scelto l’occupazione in seguito ai recenti avvenimenti e alla luce dell’assenza di un confronto costruttivo e del perdurare di un atteggiamento di indifferenza da parte della dirigenza.

Dopo il ritrovamento della lista, la comunità studentesca si è mossa organizzando un’assemblea straordinaria, alla quale anche il consiglio docenti ha partecipato attivamente, per sensibilizzare sul tema contro la violenza sulle donne.