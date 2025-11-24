Licenziamento Pam, Pd Siena chiede reintegro lavoratore

Il Partito Democratico di Siena è intervenuto sull’episodio del licenziamento di un dipendente del supermercato Pam. Il caso in questione riguarda un licenziamento disciplinare basato sul “test del carrello”, una pratica mai condivisa con i sindacati.

Il Partito Democratico sostiene che quanto sta avvenendo nei punti vendita Pam-Panorama è inaccettabile e che il caso di Siena non è isolato. Sono stati segnalati altri casi simili a Livorno e a Roma, dove sono emersi comportamenti ai limiti dell’assurdo, come prodotti nascosti ad arte, etichette invertite e segnalazioni mai mostrate ai dipendenti.

Tali metodi aziendali creano un clima di sospetto, trasformano i lavoratori in potenziali imputati e svuotano di significato i diritti sul lavoro.

Il Partito Democratico chiede un intervento immediato, con verifiche sulle procedure aziendali, regole chiare sull’uso dei “mystery shopper” a fini disciplinari e l’apertura di un tavolo istituzionale che coinvolga azienda, sindacati e Regioni.

Le testimonianze raccolte parlano di pressioni crescenti, contestazioni costruite ad hoc, lavoratrici e lavoratori trattati come sorveglianti invece che come addetti alle vendite.

Inoltre, preoccupa il fatto che tra i provvedimenti più recenti figurino anche persone con ruoli sindacali, un segnale gravissimo che si inserisce in un clima nazionale già segnato da attacchi alle rappresentanze dei lavoratori.

Il Partito Democratico di Siena esprime piena solidarietà al lavoratore licenziato e sostiene con determinazione le mobilitazioni annunciate dai sindacati, chiedendo il suo immediato reintegro e sostenendo le organizzazioni sindacali finché questo non avverrà.