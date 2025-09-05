Licenziamenti Yoox a Bologna: crisi occupazionale in arrivo

A Bologna, il sindaco di Zola Predosa, Davide Dall’Omo, ha definito il licenziamento di 160 dipendenti di Yoox come “una doccia fredda” per il territorio. Il sindaco ha sottolineato che la riorganizzazione aziendale non dovrebbe gravare sui lavoratori e ha richiesto il ritiro immediato dei licenziamenti, proponendo l’apertura di un tavolo di trattativa per trovare una soluzione condivisa.

Lorenzo Cocchi, Vicesindaco con delega al Lavoro, ha fatto eco alle parole di Dall’Omo, evidenziando che le prospettive espresse dall’azienda durante il passaggio di proprietà erano ben diverse e che l’accordo stipulato in precedenza non prevedeva una situazione simile.

Anche Stefano Mazzetti, Capo di Gabinetto del Sindaco metropolitano, ha contestato la decisione di Yoox, affermando che i posti di lavoro non possono essere rimossi con un semplice atto unilaterale. Ha annunciato che le parti saranno convocate al Tavolo di salvaguardia metropolitano per discutere della questione.

Giovanni Paglia, assessore regionale, ha espresso sorpresa e preoccupazione per i licenziamenti, definendoli inaccettabili e senza rispetto per il Patto per il lavoro e il Clima della Regione. Ha aggiunto che, durante i confronti precedenti alla vendita, i lavoratori erano stati rassicurati sul mantenimento dell’occupazione. Paglia ha assicurato di seguire attentamente la situazione, in contatto con sindacati, Ministero e Città metropolitana, per stabilire come intervenire a tutela dei lavoratori.