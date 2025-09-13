25.2 C
Licenziamenti xAI: il rinnovamento del team di intelligenza artificiale

Licenziamenti xAI: il rinnovamento del team di intelligenza artificiale

Nella notte scorsa, l’azienda di intelligenza artificiale fondata da Elon Musk ha informato circa 500 dipendenti del team di annotazione dati che i loro contratti sarebbero stati interrotti immediatamente. Questo taglio colpisce circa un terzo di quello che è il gruppo più numeroso dell’organizzazione. I lavoratori licenziati hanno perso l’accesso ai sistemi aziendali, ma continueranno a ricevere stipendi fino alla fine di novembre o alla scadenza dei contratti.

Nell’email di comunicazione, si è presentata la decisione come un’accelerazione nella specializzazione dei tutor di intelligenza artificiale, riducendo il focus su ruoli più generalisti. Tuttavia, prima dei licenziamenti, diversi dirigenti senior del team avevano già subito disattivazioni dei loro account Slack senza preavviso.

La selezione per i tagli è stata controversa. La sera precedente ai licenziamenti, il nuovo leader del team, Diego Pasini, ha richiesto ai dipendenti di completare una serie di test entro la mattina successiva, che includevano argomenti tradizionali e categorie più insolite. I membri del team di annotazione dati sono fondamentali per lo sviluppo di Grok, il chatbot di xAI, e il loro numero era sceso da oltre 1.500 a poco più di 1.000 nelle ore successive.

Mentre l’azienda riduceva drasticamente il personale, pubblicava annunci su X per espandere il team di tutor specializzati. Questi nuovi ruoli richiederanno competenze specifiche in medicina, sicurezza informatica e finanza. La gestione di questa transizione ha suscitato malcontento tra i dipendenti, con critiche ai tempi ristretti per i test e alla mancanza di trasparenza nel processo. Nonostante le difficoltà, molti lavoratori hanno risposto al messaggio di Pasini, mostrando un certo sostegno e facendo domande.

👉 Dai un’occhiata alle offerte Amazon di oggi!

