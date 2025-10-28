Licenziamenti record in Amazon, il futuro dei dipendenti a rischio

Amazon annuncia un piano di licenziamenti che riguarderà decine di migliaia di dipendenti, segnando una brusca inversione rispetto alla strategia di assunzioni implementata durante la pandemia di Covid. La notizia, riportata dal Guardian, arriva dopo che l’amministratore delegato aveva avvisato i lavoratori della possibilità di essere sostituiti dall’intelligenza artificiale.

L’azienda con sede a Seattle prevede di ridurre il personale di fino a 30.000 posti di lavoro, a partire da oggi. Questa decisione è motivata dalla necessità di contenere i costi e di fermare la massiccia campagna di assunzioni avviata nei momenti di picco della pandemia, quando la domanda di acquisti online aveva registrato un incremento significativo, seppur temporaneo.

Anche se i licenziamenti interessano una parte relativamente piccola della forza lavoro globale di Amazon, che conta 1,55 milioni di dipendenti, colpiranno circa il 10% dei 350.000 dipendenti aziendali. Secondo la CNBC, questo rappresenta il più grande licenziamento nella storia dell’azienda.