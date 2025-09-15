25 C
Licenziamenti massivi in xAI: crisi per la tecnologia USA

La società di Elon Musk, xAI, ha recentemente licenziato almeno 500 lavoratori, secondo un articolo di Business Insider. I dipendenti coinvolti facevano parte del team di data annotation, fondamentale per l’addestramento di Grok, il chatbot sviluppato dall’azienda.

I licenziamenti sono stati comunicati via email la sera del 12 settembre, informando i membri del team di tutor AI generalisti della riduzione. Subito dopo, l’accesso ai sistemi di comunicazione aziendale è stato revocato. Gli ex dipendenti riceveranno uno stipendio garantito fino alla scadenza del contratto o, al massimo, fino al 30 novembre 2025.

xAI ha confermato i licenziamenti attraverso un post su X (ex Twitter), annunciando l’intenzione di espandere il team di tutor AI specialisti di dieci volte, cercando professionisti in vari settori come STEM, finanza e medicina. Tuttavia, l’azienda non ha fornito dettagli sui motivi di questa decisione.

I lavoratori colpiti appartenevano a un gruppo di 1.500 persone dedicate alla gestione dei dati per l’AI Tutor Team, responsabile dell’addestramento di Grok. Si stima che i tutor ricevessero compensi orari tra 35 e 65 dollari, e in alcuni casi erano invitati a partecipare a scansioni facciali per il training.

Questi licenziamenti seguono il controverso addio del direttore finanziario Mike Liberatore, avvenuto a luglio dopo soli tre mesi. Liberatore aveva ricoperto un ruolo importante nella raccolta fondi, contribuendo a una vendita di titoli di debito da 5 miliardi di dollari. La società sembra affrontare un periodo di incertezze e cambiamenti significativi.

