Licenziamenti in Italia: Yoox Sotto Attacco dei Sindacati

Yoox-Net-a-Porter, importante azienda di e-commerce nel settore dell’abbigliamento di lusso, ha avviato una procedura di licenziamento collettivo che coinvolgerà 211 dipendenti delle sedi italiane. Questo corrisponde a circa il 20% della forza lavoro totale in Italia, con i maggiori licenziamenti previsti a Bologna, dove si trovano 160 lavoratori tra gli stabilimenti di Zola Predosa e Interporto, e a Milano, con 51 posti a rischio.

I sindacati di categoria, Filcams, Fisascat e Uiltucs, rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil, hanno dichiarato l’intenzione di aprire uno stato di agitazione. Prevedono un pacchetto di 16 ore di sciopero, le cui date devono ancora essere definite durante le assemblee sindacali che si terranno nei prossimi giorni.

L’azienda, fondata dall’imprenditore Federico Marchetti e attualmente di proprietà del gruppo svizzero Richemont, ha comunicato che i licenziamenti fanno parte di un piano più ampio di riduzione del personale, che interesserà anche le sedi britannica e statunitense. L’obiettivo è quello di garantire la crescita e la stabilità finanziaria dopo un periodo di declino. Tuttavia, i lavoratori colpiti dai licenziamenti non sono stati avvisati in anticipo e si sono trovati improvvisamente senza stipendio.