Licenziamenti Expedia

Expedia Group sta licenziando alcuni dipendenti, come riportato dai lavoratori interessati sui social. Tra le persone colpite ci sono supervisor e ingegneri del programma nella regione di Seattle e in altre località. Non è chiaro esattamente quanti dipendenti siano interessati dai tagli.

Le ultime riduzioni si aggiungono a una serie di tagli alla forza lavoro presso la compagnia di viaggi negli ultimi due anni. L’azienda ha subito una serie di licenziamenti l’anno scorso, con un impatto su circa il 3% della sua forza lavoro e ha avuto licenziamenti separati. Secondo l’ultimo rapporto annuale, Expedia contava 16.500 dipendenti in quasi 50 paesi.

Expedia ha segnalato una crescita dei ricavi del 9% a 4,4 miliardi di dollari nel terzo trimestre, mentre l’utile netto rettificato è cresciuto del 19% su base annua. Le prenotazioni lorde sono aumentate del 12% a 30,7 miliardi di dollari. L’amministratore delegato Ariane Gorin ha sottolineato “un miglioramento del contesto della domanda, un’esecuzione disciplinata e progressi tangibili sulle nostre priorità strategiche”. La società ha aumentato la steering per l’intero anno.

In una riunione sugli utili con gli analisti, Gorin ha descritto l’intelligenza artificiale come un’opportunità “funzionale” per aumentare l’efficienza e l’efficacia del gruppo nel tempo. Expedia pubblicherà i risultati del quarto trimestre il 12 febbraio. Le azioni della società sono aumentate di oltre il 40% negli ultimi sei mesi e la sua capitalizzazione di mercato è superiore a 33 miliardi di dollari. Expedia Group comprende marchi come Vrbo, Orbitz, Hotwire, Trivago e Lodges.com oltre al fiore all’occhiello Expedia.com.