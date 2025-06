Licenziamenti Dirigenti: Decisione Costituzionale in Arrivo?

È in corso una controversia legale in Italia riguardo al blocco dei licenziamenti introdotto durante la pandemia da Covid-19. Tre atti promossi, due dalla Corte di Cassazione e uno dalla Corte d’appello di Catania, sono stati esaminati dalla Corte costituzionale per valutare la legittimità della decisione di non estendere il divieto di licenziamento individuale ai dirigenti.

Le sentenze della Cassazione indicano che escludere i dirigenti dal blocco dei licenziamenti individuali potrebbe essere considerato incostituzionale. Le società coinvolte, tuttavia, sostengono che una modifica di tale legge potrebbe compromettere il principio di distinzione tra dirigenti e non dirigenti, essendo i dirigenti una categoria con tutele legali significativamente superiori.

I dirigenti, infatti, godono di un trattamento speciale in virtù della loro posizione apicale, con requisiti di preavviso per i licenziamenti notevolmente maggiori rispetto a quelli degli operai e dei quadri. La Questione è sostenuta da precedenti sentenze della Corte costituzionale che giustificano la necessità di un regime differente per i dirigenti.

Dall’altro lato, l’Avvocatura dello Stato ha espresso una posizione ambivalente: da un lato, sostiene che il blocco dovrebbe applicarsi anche ai dirigenti, dall’altro ammette che, nel caso di una decisione contraria, l’esclusione non sarebbe incostituzionale. La Corte costituzionale si appresta a emettere un verdetto sulla questione, che coinvolge principi giuridici e tutele lavorative fondamentali.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com