Licenziamenti Aeffe Rimini

L’azienda Aeffe di San Giovanni in Marignano ha iniziato a consegnare le prime lettere di licenziamento, a soli due giorni dall’incontro al ministero del Lavoro conclusosi senza alcun accordo con i sindacati. I timori degli addetti, che si trascinano dallo scorso ottobre, si sono materializzati in lettere recapitate ai lavoratori.

Secondo Daniele Baiesi, segretario della Filctem Cgil di Rimini, i lavoratori sono disperati e hanno ricevuto la notizia con grande dolore. Alcuni di loro, con 25 anni di esperienza alle spalle, non si aspettavano il licenziamento e hanno pianto al telefono. La mossa dell’azienda è stata rapida e ha colto impreparati dipendenti e sindacati.

Baiesi ha dichiarato che l’azienda avrebbe dovuto rispettare tutti i criteri di legge e che i sindacati continueranno a fare pressione. prevista un’assemblea con i lavoratori coinvolti per discutere l’impatto umano e sociale dei licenziamenti. La procedura di mobilità riguarda complessivamente 221 dipendenti, circa 170 dei quali nel quartier generale di San Giovanni e i restanti nella sede milanese.

I lavoratori, di ogni età, si trovano ora costretti a rimettersi in gioco in un settore, quello del tessile e della moda, attraversato da una crisi profonda. Baiesi ha ricevuto messaggi e parole strazianti e ha raccontato che le persone all’interno dell’azienda hanno vissuto mesi di grande angoscia, con alcuni che si sono salvati a scapito di altri.