Licenza sospesa per sala slot a Como: titolare trovato a dormire nel ripostiglio

La Polizia di Stato di Como ha sospeso la licenza di un 32enne cinese, residente a Milano, titolare di una sala V.L.T a Montano Lucino, a causa di ripetute violazioni. La decisione è stata presa dopo un’analisi dettagliata effettuata dalla Divisione di Polizia Amministrativa e Sicurezza, che ha riscontrato diverse irregolarità nel locale.

In particolare, è emerso che il titolare non era frequentemente presente durante l’orario di lavoro e, in alcuni casi, si trovava a dormire in un ripostiglio del locale. Questo ha consentito l’accesso a personale non autorizzato che gestiva l’attività in sua assenza. Durante un controllo, gli agenti hanno trovato una donna cinese, dichiaratasi addetta alle pulizie, che stava conducendo l’attività mentre il titolare riposava. Tale situazione ha violato le normative del Testo Unico di Pubblica Sicurezza, determinando la sospensione della licenza per 5 giorni, firmata dal Questore di Como, Marco Calì.

Il giorno seguente, gli agenti della polizia amministrativa hanno effettuato un sopralluogo alla sala giochi, apponendo i sigilli e notificando il provvedimento di sospensione al gestore presente. L’operazione ha mostrato l’impegno delle autorità locali nel garantire il rispetto delle leggi e la sicurezza pubblica. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito ufficiale della città di Como.