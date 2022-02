”Quando il sistema – magistratura, politica e informazione – decide una cosa non c’è niente da fare, marcia all’unisono e i vari attori si coprono a vicenda pur facendo magari finta di indignarsi gli uni con gli altri”. Così Luca Palamara intervistato da Alessandro Sallusti nel libro edito da Rizzoli, in uscita domani, ”Lobby & Logge-Le cupole occulte che controllano il ‘sistema’ e divorano l’Italia” sottolineando che questa ”è una recita a cui per anni ho partecipato anche io”. In particolare nel capitolo ‘Le talpe a orologeria-Colpire Morisi per affondare Salvini’, Palamara ripercorrendo le tappe del caso, scoppiato alla vigilia delle elezioni amministrative, che ”potrebbe fare scuola” lo propone come esempio per spiegare il meccanismo che regge ”il sistema”. Riferendosi alla procuratrice di Verona Barbaglio, che smentì qualsiasi fuga di notizie dalla sua procura, Palamara sottolinea come possa avere ragione ma il ”problema è che la talpa può essere altrove”.

Gli uomini delle forze dell’ordine al servizio dei procuratori, dopo la riforma Renzi, sono autorizzati a parlare con la ”loro scala gerarchica”. ”I vertici delle tre forze – sono quindi in grado di sapere che cosa si sta muovendo nelle procure”, spiega Palamara sottolineando che il problema delle nomine esiste anche per i vertici delle forze di polizia, ”che inevitabilmente finiscono per avere i propri referenti politici” ovvero i ministri nominati dal governo.

”Quando una notizia risale la scala gerarchica, a ogni tappa c’è un rischio di fuga di notizie casuale o voluto perché a ogni tappa ci sono in agguato i servizi segreti, le lobby politiche ed economiche, ognuna delle quali ha i propri giornalisti di riferimento”, dice. L’ipotesi quindi è che qualcuno a conoscenza dei fatti si sia accorto di chi era Luca Morisi e che ”colpire lui significava indebolire Salvini”, dice Palamara.