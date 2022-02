Io so che, nel 1994, la mattina in cui uscì l’articolo sull’avviso di garanzia a Silvio Berlusconi, all’epoca premier, ”lei venne avvertito in modo discreto che di lì a poco avrebbero perquisito casa sua in cerca della fotocopia e di alcuni nastri di registrazione, da cui sarebbe stato possibile, ammesso di averne la volontà, risalire al procuratore o al carabiniere infedele. Avvertimento che le permise di disfarsi di quel materiale, che uscì di casa nella borsetta di sua moglie e finì poi bruciato nel cesso del di lei parrucchiere”. Così Luca Palamara si rivolge ad Alessandro Sallusti nel libro edito da Rizzoli, in uscita domani, ”Lobby & Logge-Le cupole occulte che controllano il ‘sistema’ e divorano l’Italia”.

”Non confermo e non smentisco”, risponde Sallusti ma ”so per certo che di quell’avviso di garanzia fu informato anche ”l’allora presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro”.

Il riferimento è alla pubblicazione della fotocopia dell’avviso di garanzia a Silvio Berlusconi da parte del ‘Corriere della Sera’, dove lavorava anche Sallusti. Palamara, ribaltando i ruoli per un attimo, chiede all’attuale direttore di ‘Libero’ chi della procura di Milano fece trapelare quella carta. Sallusti dice di non poter rispondere a questa domanda e Palamara replica: ”Lo vede? Lei in quel momento, magari a sua insaputa, faceva parte del sistema”.