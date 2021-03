Mentre certi politici di destra si affannano a vomitare assurdità sull’ideologia gender che vorrebbe entrare nelle scuole per far travestire i bambini o farli diventare tutti gay e transessuali, proprio tra i banchi di scuola circolano libri che trattano il tema dell’orientamento sessuale in modo davvero “particolare”. Ieri i Papà per scelta’ (che da anni diffondono cultura sull’omogenitorialità) hanno riportato alcune frasi a dir poco discutibili presenti in un testo scolastico. Il libro in questione è “Coraggio Andiamo” del 2014 e aggiornato nel 2018 (sì, avete letto bene 2018 e non 1918) e gli autori sono Claudio Cristiani e Marco Motto.

“La pratica omosessuale che quasi sempre dipende da un orientamento omosessuale (ma a volte è anche il risultato di una scelta o di coercizione, o semplicemente del desiderio di divertirsi in modo diverso), implica un coinvolgimento della volontà dell’individuo e perciò è ritenuta illecita e come tale condannata. Comportamenti omosessuali messi in atto da etero in circostanze particolari sono ritenuti ugualmente moralmente illeciti. Alcuni studiosi sostengono che l’omosessualità abbia radici in scompensi ormonali. Altri considerano l’omosessualità il risultato di fattori sociologici. Coloro che, senza colpa, mostrano di avere orientamenti omosessuali, sono invitati a non cedere alla pratica omosessuale, vivendo in modo casto la loro dimensione affettiva”.

Se è vero che gli autori si riferiscono al pensiero della Chiesa in merito all’omosessualità, è anche vero che parlare di “scelta” o di studi secondo cui chi non è etero potrebbe avere scompensi ormonali è inaccettabile.

#OMOFOBIA: Queste sono alcune delle pagine VOMITEVOLI di un libro di testo di religione intitolato “Coraggio, Andiamo” edito da La Scuola (autori Claudio Cristiani e Marco Motto). Il libro andrebbe ritirato e la casa editrice pesantemente sanzionata.@Iperbole_ @catlatorre pic.twitter.com/KTKU71xY2J — Dario Scapellato (@darioscp) March 24, 2021

I Papà per scelta e l’appello al Ministro dell’istruzione: “Il libro dovrebbe essere ritirato”.